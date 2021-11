Bắt 4 đối tượng liên quan vụ án đánh bạc Phan Sào Nam

Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip, liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.

Ngày 6-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép hoá đơn", "Rửa tiền" và "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.



4 bị can tại cơ quan công an.

4 bị can này gồm Lê Quý Ban (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc; 2 bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Hải Hà (SN 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) và Vũ Xuân Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Liên quan đến vụ án này, ngày 27-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 đối tượng khác gồm: Lê Văn Quyên (SN 1994, trú tại xã Gia Xuyên; Vũ Duy Thành (SN 1994, trú tại phường Thanh Bình); Cao Xuân Trọng (SN 1983 trú tại phường Thạch Khôi), cùng thuộc TP Hải Dương; Trần Văn Ngọc (SN 1990, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang) và Vũ Ngọc Lợi (SN 1991, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) cùng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.clup.

Trước đó, trên cơ sở thông tin, dữ liệu điện tử do Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp liên quan đến một số đại lý cấp 2, đối tượng đánh bạc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tiến hành điều tra và xác định Lê Quý Ban là đại lý cấp 2 của đối tượng Hà Văn Thắng (SN 1988, trú tại tỉnh Bắc Giang).

Theo tài liệu điều tra, ngày 20-5-2016, Lê Quý Ban đã sử dụng số thuê bao di động 0969…, lập tài khoản Rik và làm đại lý cấp 2 cho Hà Văn Thắng. Theo thỏa thuận, Ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ 1% đến 2% trên tổng số tiền giao dịch mua - bán điểm Rik với đại lý cấp 1 và người đánh bạc. Sau đó, Ban đã thuê Lê Văn Quyên, Trần Văn Ngọc và Vũ Nhân Tình trông coi quán cầm đồ, quán game Internet cho mình tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương. Cùng với đó, Quyên, Ngọc và Tình có nhiệm vụ trực máy tính giao dịch, thanh toán với người có nhu cầu đánh bạc qua game bài đổi thưởng bằng điểm Rik. Ban trả lương cho Ngọc, Tình, Quyên 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền giao dịch giữa Ban và Thắng khoảng 89 tỉ đồng, trong đó Ban được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.

Từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho Thắng đến khi game bài này bị đánh sập thì tổng số điểm Rik mà Ban, Thắng giao dịch với nhau là khoảng 107 tỉ điểm, tương đương số tiền thanh toán là khoảng 89 tỉ đồng. Trong đó Ban đã tổ chức cho Nguyễn Hải Hà, Vũ Xuân Tuấn; Vũ Duy Thành; Cao Xuân Trọng; Vũ Ngọc Lợi đánh bạc bằng hình thức mua, bán điểm Rik với các đối tượng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.