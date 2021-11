Đánh sập đường dây đánh bạc quốc tế với hàng trăm nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.





Cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Tuấn Thành (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win. Đáng chú ý, Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên facebook Thành nổi như cồn với một thiếu gia giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lâu, xe hơi…



Giám đốc công ty truyền thông Trần Tuấn Thành với cuộc sống giàu sang, vương giả



Ngoài ra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu con bạc tham gia. Các đối tượng cầm đầu đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, maketting trên mạng internet thông qua các trang web, clip, fecebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.



Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam 12 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc” đều ở Hà Nội gồm: Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy; Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), cùng trú tại quận Ba Đình; Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai; Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), trú tại quận Ba Đình; Triệu Huy Dũng (SN 1993), trú tại huyện Thanh Trì; Phạm Duy Đức (SN 1992), trú tại quận Bắc Từ Liêm.



Trên trang Facebook,Thành thường khoe được đi nước ngoài, đi mua sắm ở khu trung tâm lớn



Khởi tố 3 bị can về hành vi “đánh bạc” gồm: Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm; Đào Thế Anh (SN 1984), trú tại quận Long Biên. Trong đó, Sơn và Minh cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.



Qua tài liệu của cơ quan CSĐT Bộ Công an, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết với Đoàn Trần Việt (đối tượng đang điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu. Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Vào thời điểm này Thành đang làm về lĩnh vực truyền thông nên nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật (làm tự do). Khoảng tháng 8/2019, Việt gọi điện thoại cho Thành nói cần tìm một người giỏi về lĩnh vực lập trình để xây dựng game trên mạng internet nên nhờ Thành tìm người giúp. Đến khoảng tháng 11/2019, Thành hẹn gặp Đoàn Trần Việt và Hiếu trao đổi việc xây dựng một trang game trò chơi trực tuyến. Trong công việc thì Hiếu sẽ trao đổi với Thành, còn Việt là người trả tiền hàng tháng cho Hiếu và nhóm làm kỹ thuật (do Việt không biết về công việc chuyên môn kỹ thuật lập trình).



Bị can Đinh Văn Hiểu và bị can Nguyễn Văn Hiếu



Để xây dựng được trang game, Hiếu trực tiếp tuyển các bị can gồm: Đinh Công Hùng; Lại Thị Quỳnh Anh; Đinh Văn Hiểu; Bùi Đình Thắng; Lê Đức Độ làm việc tại văn phòng; còn Thành giới thiệu các bị can gồm: Bùi Hồng Thanh Minh; Nguyễn Tuấn Dũng; Tô Quang Nguyên; Triệu Huy Dũng vào làm tại nhóm kỹ thuật. Hiếu là người lên mạng để tải code game, nền tảng game để cùng với nhóm kỹ thuật xây dựng, hoàn chỉnh các game nhỏ. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 3/2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên mạng Internet để hoạt động với tên gọi là B29.win và ra mắt Game B29.win.



Tháng 5/2020, thông qua sự giới thiệu của Việt từ trước, Thành có gặp một người có tên Peter (không rõ tên tuổi) trao đổi về việc chạy quảng cáo cho B29.win (từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2021). Công việc của Thành là người trực tiếp chọn website, vị trí đặt quảng cáo trên website; đàm phán giá với chủ các website và thông tin thanh toán để gửi cho người tên Peter để tiến hành thanh toán cho các chủ website và báo lại cho Thành để cho Thành báo lại cho các chủ website và cho tiến hành đặt quảng cáo trên các website, Thành giám sát hiệu quả Game B29.win đầu mối chủ website Thành đã liên hệ như thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com… để chạy quảng cáo cho B29.win. Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các chủ website được tiến hành 03 tháng một lần, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền ảo bitcoin. Quá trình thực hiện hành vi quảng cáo cho game B29.win,Thành được hưởng lợi 800 triệu đồng.



Đối với bị can Bùi Hồng Thanh Minh là người quản lý các tài khoản ngân hàng đại diện của game B29.win để nhận tiền mua điểm game của các con bạc (gọi là lớp tài khoản thứ nhất), hàng ngày Minh chuyển 2 đến 3 lần từ tài khoản đại diện lớp thứ nhất đến các tài khoản ngân hàng khác (lớp thứ 2), sau đó Minh tiếp tục chuyển tiền từ khoản lớp thứ 2 đến các tài khoản ngân hàng được sử dụng để trả tiền thắng thua cho con bạc (lớp thứ 3). Minh là người được giao quản lý và sử dụng điện thoại cài đặt ứng dụng ngân hàng và điện thoại nhận mã OTP chuyển tiền đến các lớp tài khoản. Trong suốt quá trình tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc trên game B29.win các bị can Hiếu, Minh và nhóm nhân viên kỹ thuật được hưởng lợi từ 15 triệu đồng đến 80 triệu đồng/ tháng.



Trong đường dây đánh bạc này có nữ duy nhất là Lại Thị Quỳnh Anh. Khoảng tháng 7/2019, Quỳnh Anh được Hiếu để nghị làm nhiệm vụ sử dụng một tài khoản được nhóm kỹ thuật cung cấp để tiến hành chơi thử các loại game như Slots, tài xỉu, bầu cua, porke… để thử nghiệm kiểm tra xem các game có hoạt động bình thường hay không, nếu có lỗi thì Quỳnh Anh sẽ báo lại cho bộ phận kỹ thuật khắc phục trước khi đưa game ra vận hành. Công việc của bị can này là kiểm tra hệ thống đang vận hành, rà soát lỗi hệ thống đối với từng game. Hàng tháng, Quỳnh Anh được Hiếu trả từ 12 đến 13 triệu đồng. Trong suốt quá trình làm kiểm tra Game B29.win, Quỳnh Anh được hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng. Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, trên game đánh bạc trực tuyến B29.win thì có nhiều hình thức đánh bạc khác nhau (Slot) như: Tài xỉu, bắn cá, bài lá, xóc đĩa, bài Porke, xổ số...



Qúa trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...



Theo cán bộ điều tra, cách thức đánh bạc trên game B29.win rất tinh vi, các con bạc sau khi đăng ký tài khoản thành viên thành công sẽ nạp tiền vào tài khoản qua các hình thức: Nạp thẻ điện thoại, nạp qua tài khoản ngân hàng, nạp qua ví momo. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được số điểm tương ứng với số tiền nạp vào tài khoản thành viên và chọn các hình thức đánh bạc khác để tham gia cá cược, nếu thắng thì có thể quy đổi điểm ra tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng.



Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/danh-sap-duong-day-danh-bac-quoc-te-voi-hang-tram-nghin-ty-dong-i633802/

Theo MINH HIỀN (cand)