Bán lan var "Hồng Yên Thủy" sai giống, bị cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng

Bán lan var "Hồng Yên Thủy" với giá 68 triệu đồng nhưng sai giống, anh T. ở Thanh Hóa đã bị người mua rủ thêm nhiều đối tượng nữa de dọa, đánh nhằm cưỡng đoạt 400 triệu đồng.





Ngày 8-11, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 người trong ổ nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản.



Nhóm người gồm: Nguyễn Thị Hồng (tức Hồng "chột"; SN 1986); Nguyễn Văn Mạnh (tức Tám "bờm"; SN 1990); Đàm Cảnh Cường (tức Cường "gái"; SN 1984); Phạm Hồng Hải (tức Hải "lác"; SN 1981), cùng ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) và Phạm Văn Tân (SN 1988; ngụ xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn).



Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc "Cưỡng đoạt tài sản"



Theo Công an TP Thanh Hóa, ngày 23-8-2020, anh L.V.T. (SN 1992; ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) có bán 2 kie lan var "Hồng Yên Thủy" dài 18 cm cho Phạm Văn Tân với giá 68 triệu đồng. Đến khoảng tháng 4-2021, Tân thông báo cho anh T. là 2 kie lan var trên bị sai giống và yêu cầu anh T. phải đền bù thiệt hại với số tiền 200 triệu đồng.



Do bản thân anh T. cũng bị lừa nên đã xin đền bù số tiền gốc là 70 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chuyển 50 triệu đồng, Tân vẫn không đồng ý nên đã nói với Cường "gái", Hồng "chột", Tám "bờm", Hải "lác" cùng 2 người khác đến nhà anh T. đe dọa, đánh và yêu cầu anh phải trả thêm cho Tân 180 triệu đồng là số tiền đền bù bán cây sai giống do bọn chúng có 50% cổ phần.



Sợ bị trả thù nên ngày 22-6 anh T. cùng vợ đi xe máy xuống nhà Tân để thương lượng. Tại đây, nhóm của Tân đã chửi bới và yêu cầu vợ chồng anh T. phải trả đủ số tiền lên tới 400 triệu đồng. Do vợ chồng anh T. van xin nên Tám "bờm" đồng ý rút xuống 250 triệu đồng.



Nguyễn Thị Hồng - tức Hồng "chột" tại cơ quan công an.



Ngày 27-6, vợ chồng anh T. đã vay mượn và mang số tiền 120 triệu đồng lên TP Thanh Hóa giao cho nhóm của Tám nhưng vẫn bị đánh đập và yêu cầu anh phải viết giấy vay nợ, yêu cầu anh T. phải chuyển nhượng cây lan var "Hồng Minh Châu" (khoảng 30 triệu đồng) mà anh T. đang sở hữu.



Do sợ bị hành hung nên buộc anh T. phải đồng ý và viết giấy chuyển nhượng cây lan trên cho Tân. Sau khi lấy được tiền từ anh T. các đối tượng đã chia nhau tiêu xài.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)