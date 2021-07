Bắt hai đối tượng bán lan đột biến giả, chiếm đoạt tiền tỉ

Quách Văn Hải và Trịnh Hải Nam, ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình mua loại hoa lan “cỏ” rồi giả làm lan đột biến để bán, chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng.



"Trái đắng" lan đột biến

Hai bị can Nam và Hải (từ trái qua) cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền tỉ của bị hại từ việc bán lan đột biến giả. Ảnh: H.Phong





Ngày 5.7, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam hai bị can Quách Văn Hải (29 tuổi) và Trịnh Hải Nam (19 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hải và Nam bán lan đột biến giả, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của bị hại.



Trước đó, thời gian cuối năm 2020, đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố xuất hiện các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán cây hoa lan đột biến gen.



Các đối tượng từ tỉnh ngoài đến địa bàn thành phố thuê nhà dựng giàn, vườn trồng cây hoa lan rồi lập tài khoản trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok...



Tiếp đến, các đối tượng tham gia vào các hội, nhóm như: Hội hoa lan 5 cánh trắng Phú Thọ, Hội hồng Yên Thủy, Hiển Oanh, Hội chơi lan quý, lan đột biến... với hàng trăm nghìn thành viên theo dõi để từ đó quảng cáo các hình ảnh, clip, video giới thiệu về các cây hoa lan đột biến gen...



Từ đây, các đối tượng sẽ thổi giá, quảng cáo cây hòng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua bằng cách bán cây hoa lan đột biến gen giả.



Sau khi giao dịch, mua bán thành công và nhận được tiền, các đối tượng khóa tài khoản, chặn số điện thoại liên lạc và bỏ đi khỏi địa điểm thuê nhà.



Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng liên quan gồm: Quách Văn Hải, Đỗ Văn Chung (34 tuổi), Nguyễn Anh Thái (S24 tuổi), Trịnh Hải Nam, Trần Hữu Sỹ (34 tuổi), Trần Thắng Xuất (29 tuổi) cùng ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.



Ngày 2.7, Cơ quan công an đã bắt giữ Quách Văn Hải và Trịnh Hải Nam. Nhiều tài sản, đồ vật liên quan đến hoạt động lừa đảo của các đối tượng được thu giữ.



Theo cảnh sát, ngoài Nam và Hải, các đối tượng còn lại đều có kiến thức, am hiểu về một số loại cây hoa lan. Thấy nhiều người sưu tầm, chơi và kinh doanh lan đột biến, các đối tượng đã bàn bạc, rủ nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, Nam tạo tài khoản trên mạng Facebook. Sau đó, anh ta làm tăng lượt tương tác, sự uy tín của tài khoản đó để đăng bài viết rao bán các loại cây lan và nhắn tin trao đổi với người mua về số lượng cây và loại cây lan muốn mua.



Khi có khách mua cây, Sỹ nói chuyện điện thoại với người mua. Chung và Thái tìm thuê nhà để dựng vườn trồng lan và tìm khách có nhu cầu mua cây lan đột biến gen. Xuất chuẩn bị và cung cấp cây lan phi điệp thường để lừa bán.



Khi người mua muốn gặp trực tiếp và đến vườn để mua bán thì Hải, Chung và Thái sẽ gặp trực tiếp để lừa bán cây lan đột biến gen giả cho người mua.



Để tạo tin tưởng, Nam tải hình ảnh mặt hoa của các loại cây lan đột biến gen trên mạng xã hội rồi đăng lên tài khoản Facebook cá nhân “Nguyễn Duy Mạnh”



Trong thời gian từ tháng 10.2020 - 2.2021, các đối tượng đã lừa bán 38 cây lan đột biến gen giả cho 7 bị hại và chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng.



Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đang truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án, xử lý nghiêm trước pháp luật.

