Phú Thiện: Giúp đỡ người từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Phú Thiện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.





Anh Võ Minh Đăng (thị trấn Phú Thiện) đã chấp hành xong án phạt 22 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Sớm nhận ra lầm lỗi, anh đã cố gắng cải tạo tốt nên được xét tha tù trước thời hạn. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, anh Đăng được hỗ trợ vay vốn ngân hàng để mở quán ăn. Hiện anh thu nhập mỗi tháng 40-50 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 3 người khác. Anh chia sẻ: “Từ ngày được tha tù, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Trên đường đời khó tránh khỏi những lúc vấp ngã, điều quan trọng là mình phải biết đứng dậy để mang lại niềm tin cho người thân, bạn bè. Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của Công an huyện!”.

Cán bộ Công an huyện Phú Thiện gặp gỡ, động viên ông Siu Un (xã Ia Ake)-người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Hữu Trường



Sau khi hoàn thành án phạt tù, anh Trần Minh Khoa (thị trấn Phú Thiện) cũng đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh Khoa tâm sự: “Khi chấp hành xong án phạt tù, tôi chăm lo làm ăn để hỗ trợ gia đình. Hiện nay, tôi đã mua 2 chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng, thu nhập cũng ổn định và tạo việc làm cho 2 lao động khác với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Những ngày lầm lỡ đã qua, tôi cố gắng phấn đấu phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc”.



Công an huyện Phú Thiện hiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 87 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú. Các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã thường xuyên phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Định kỳ hàng năm, Công an huyện chủ động tham mưu giúp UBND huyện tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên, giúp đỡ họ khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn trực tiếp gặp gỡ những người sau khi chấp hành xong án phạt tù để động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Cùng với đó, Công an huyện vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhận họ vào làm việc ổn định; ngân hàng hỗ trợ vay vốn sản xuất, khắc phục khó khăn bước đầu. Điển hình như UBND xã Chư A Thai đã giới thiệu 7 người đến làm việc tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều trường hợp sau khi mãn hạn tù đã quyết chí làm lại cuộc đời, có việc làm và thu nhập ổn định; đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân, nhất là thanh-thiếu niên tránh xa hành vi vi phạm pháp luật; tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công tác xây dựng mô hình, cách làm hay, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.



HỮU TRƯỜNG - NGUYỄN DŨNG