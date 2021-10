Ia Pa: Bắt quả tang nhóm đối tượng trộm cắp bò rồi mổ thịt

(GLO)- Chiều 6-10, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Chư Mố bắt quả tang nhóm đối tượng trộm bò rồi xẻ thịt tại buôn Plei Apa Ama H’lăk.

Nhóm đối tượng trộm bò. Ảnh: Như Loan

Khoảng 3 giờ ngày 6-10, Công an huyện Ia Pa phối hợp với Công an xã Chư Mố bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Kpă Rơ Tơng (SN 2003), Nay Khiếp (SN 1993), Ksor Biơn (SN 1980, cùng trú tại buôn Plei Apa Ama H’lăk ) và Kpă Rít (SN 1974, trú buôn Plei Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố) đang có hành vi xẻ thịt 1 con bò do trộm cắp tại nhà của Nay Yiu (SN 1987, trú buôn Plei Apa Ama H’lăk).

Qua điều tra xác minh, đêm ngày 5-10, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nay Yiu cùng Kpă Rơ Tơng và Siu R’ Tấu (SN 2001, trú tại Chư Mố) rủ nhau trộm 1 con bò cái khoảng 4 năm tuổi đang buộc dưới gầm nhà sàn của bà R.Ô.H.H. (buôn Ia Rniu, xã Ia Broái). Sau đó các đối tượng đưa về nhà Yiu rồi rủ Kpă Rít, Nay Khiếp và Ksor Biơn cùng nhau mổ thịt.

Hiện Nay Yiu đã bỏ trốn. Công an huyện Ia Pa đang tiếp tục điều tra mở rộng.