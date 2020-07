Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp bò ở Ayun Pa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kpă Đại (SN 2001), Ksor Như (SN 1994) và Ksor Grư (SN 1993, cùng trú tại tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) về hành vi trộm cắp tài sản.



Các đối tượng (từ trái sang): Ksor Như, Ksor Grư và Kpă Đại. Ảnh: Hoàng Hiền

Vào khoảng 8 giờ ngày 23-6-2020, Công an thị xã Ayun Pa nhận được đơn tố giác của anh Nya Nuang (SN 1980, trú tại buôn Hoang, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) về việc mất trộm bò. Cụ thể, anh Nuang cột 5 con bò gần khu vực suối Thông Giang (xã Ia Sao) thì bị kẻ gian dắt trộm 1 con bò cái.



Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã đã tiến hành rà soát các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Đến ngày 24-6, Công an thị xã đã bắt giữ Đại, Như và Grư.



Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Vào ngày 18-6, khi đang làm cỏ mì tại rẫy của mình ở buôn Khăn (xã Ia Sao), thấy có 1 con bò cái ăn mì của mình, Đại đã dắt trộm bò về cột tại khu vực bãi rác. Sau đó, Đại liên hệ với Như để tìm kiếm người mua bò, mang tang vật đi tiêu thụ. Tuy nhiên, do không tìm được người mua nên Đại và Như đã rủ thêm Grư mang con bò cái trộm được đi xẻ thịt đưa về nhà để ăn.



Hoàng Hiền