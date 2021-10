Được thuê mướn, nhóm thanh niên ném "bom xăng" đốt người phụ nữ

Không có mâu thuẫn nhưng khi được một người phụ nữ sinh sống ở Đài Loan thuê đe dọa chị H., Trần Ngọc Hòa đã rủ thêm đồng phạm dùng “bom xăng” ném vào cửa hàng khiến chị H. bị bỏng.





Ngày 11-10, tại trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Hòa (SN 1989) về tội "Hủy hoại tài sản và Cố ý gây thương tích", Thái Bá Tình (SN 1991) về tội "Hủy hoại tài sản" và Cao Hùng (SN 1990) về tội "Không tố giác tội phạm". Các bị cáo này đều trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.



Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.



Theo cáo trạng, do có một người phụ nữ tên Hoàng, hiện ở Đài Loan (Trung Quốc) thuê đe dọa chị Đinh Thị H. (SN 1984, trú xóm 13, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Trần Ngọc Hòa đã cùng với Thái Bá Tình và Cao Hùng nhiều lần đến cửa hàng kinh doanh quần áo của chị H. đe dọa, đốt quán.



Vào tối ngày 19-7-2019, Hòa rủ Hùng mang một can xăng đến cửa hàng chị H.. Tại đây Hòa nghiêng cho xăng chảy ra dây dù rồi châm lửa đốt. Hòa sau đó ném thẳng can xăng vào quán của chị H.



Đúng lúc này, chị H. bước ra và bị can xăng trúng vào người. Chị H. chạy vào nhà tắm nhảy vào chậu nước dập lửa. Sau đó, chị H. cùng con gái là Hoàng Linh Đ. (SN 2015) và chị dâu Trần Thị K. (SN 1991) chạy theo cửa sau thoát ra ngoài.



Sự việc khiến chị H. bị bỏng nặng, sau đó được cơ quan công an đưa đi giám định thương tật với tỷ lệ 15%. Toàn bộ cửa hàng quần áo, nhà ở cùng nhiều tài sản bị thiệt hại. Vụ cháy còn khiến 2 căn nhà của người dân xung quanh bị hư hỏng.



Sau khi ném "bom xăng", các đối tượng sau đó đã lần lượt đến công an đầu thú.



Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11-8-2020, Trần Ngọc Hòa bị tuyên phạt 12 năm tù, Thái Bá Tình bị tuyên 8 tháng tù, còn bị cáo Cao Hùng bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.



Sau đó, Trần Ngọc Hòa đã làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hòa không đưa ra được các tình tiết mới để có căn cứ xem xét nội dung kháng án. Bị cáo Cao Hùng thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáoThái Bá Tình vắng mặt có lý do.



Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã tuyên y án (như bản án TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên vào ngày 11-8-2020) đối với bị cáo Trần Ngọc Hòa là 12 năm tù. HĐXX khẳng định bản án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo là phù hợp nên bác đơn kháng cáo của bị cáo. Đồng thời, yêu cầu bị cáo Hòa bồi thường số tiền còn lại hơn 580 triệu đồng (số tiền ở bản án sơ thẩm là 609 triệu, đã bồi thường được hơn 20 triệu đồng) do thiệt hại về sức khỏe và tài sản của chị H. và những người liên quan.

Tin - ảnh: Đức Ngọc - Nghĩa Lộc

(Dẫn nguồn NLĐO)