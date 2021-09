Tài xế xe cứu thương vi phạm quy định phòng-chống dịch

(GLO)- Ngày 27-9, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tài xế xe cứu thương vi phạm công tác phòng-chống dịch, không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đến Công an TP. Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.





Tài xế Trần Hùng Thành (áo caro) và phụ xe bị tạm giữ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh). Ảnh Công an tỉnh Gia Lai cung cấp

Theo thông tin vụ việc, vào lúc 10 giờ ngày 24-9, tài xế Trần Hùng Thành (SN 1979, trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô cứu thương BKS 70B-024.63 chở 7 công dân (trong đó có 1 công dân Gia Lai) bị nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) về tỉnh Nghệ An (chở miễn phí). Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, tài xế Thành điều khiển xe đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) để khai báo y tế nhưng không khai báo có 1 công dân tại Gia Lai và được chốt kiểm soát dán phiếu màu xanh, yêu cầu không được dừng đỗ xe khi đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đến 23 giờ ngày 24-9, khi đến khu vực gần Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (phường Phù Đổng, TP. Pleiku), tài xế Thành đã vi phạm quy định khi cho công dân Hồ Sỹ Bền xuống xe để về nhà tại tổ 5 (thị trấn Đak Đoa) rồi tiếp tục chở 6 công dân về tỉnh Nghệ An.



Sáng 25-9, khi anh Hồ Sỹ Bền về địa phương khai báo y tế, qua xét nghiệm có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi nhận được thông báo, đến 16 giờ ngày 26-9, khi tài xế Thành điều khiển xe cứu thương vào đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) thì bị tạm giữ. Hiện Công an TP. Pleiku đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.



LÊ ANH