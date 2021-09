Pleiku: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 28-9, Công an TP. Pleiku cho biết đã khởi tố đối tượng Trần Quang Hòa (SN 1990, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Đối tượng Trần Quang Hòa. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15-9, Công an TP. Pleiku phối hợp cùng lực lượng của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra căn nhà do Hòa thuê trọ trên đường Lê Quang Định (phường Yên Thế, TP. Pleiku). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà do Hòa thuê có Trần Anh Tuấn (SN 1990, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) đang ngủ và 4 khẩu súng các loại, 3 vỏ đạn, 6 viên đạn và 1 gói ni lông chứa 1 viên nén màu xanh và chất dạng cục bột màu xám (Hòa khai nhận là ma túy dạng kẹo).

Qua đấu tranh, Hòa khai nhận số vũ khí trên do một người tên Nhựt (không rõ lai lịch) cho Hòa vào tháng 5-2021 và số ma túy do một người tên Boy (không rõ lai lịch) cho Hòa để sử dụng. Riêng Tuấn được xác định có sử dụng ma túy cùng Hòa (không liên quan đến số vũ khí và ma túy của Hòa) nên Công an TP. Pleiku đã lập hồ sơ chuyển cho Công an phường Yên Thế xử lý theo thẩm quyền.