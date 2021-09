Công an TP. Pleiku đồng loạt kiểm tra các trường hợp ra đường

(GLO)- Ngày 4-9, lực lượng Công an TP. Pleiku đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt những trường hợp vi phạm quy định về giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình trạng một số người dân trên địa bàn TP. Pleiku có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Pleiku, từ 7 giờ sáng 4-9, Công an thành phố tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường chính.

Lực lượng chức năng phường Tây Sơn dùng xe loa tuyên truyền trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, Công an TP. Pleiku lập 10 tổ tuần tra, kiểm soát với 40 cán bộ, chiến sĩ để tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến đường trong việc chấp hành đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, kết hợp việc kiểm tra lý do tham gia giao thông của người dân.

Qua ghi nhận của P.V, trong sáng 4-9, có rất nhiều người dân ra đường với nhiều lý do chưa thực sự chính đáng, nhưng cách rất xa khu vực sinh sống của mình. Sau khi kiểm tra, các tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở, phân tích về các nội dung và quy định về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để người dân hiểu và chấp hành. Đến 11 giờ ngày 4-9, đã có hơn 3.000 trường hợp được các tổ tuần tra lưu động của Công an TP. Pleiku nhắc nhở và yêu cầu quay về nhà với lý do không chính đáng.

Lực lượng chức năng phường Trà Bá kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Đức Thụy Lực lượng chức năng phường Thống Nhất nhắc nhở các trường hợp tham gia giao thông với lý do không chính đáng. Ảnh: Đức Thụy Chốt phòng-chống dịch Covid-19 phường Hội Thương tại ngã tư đường Hùng Vương-Nguyễn Thái Học tiến hành kiểm tra, nhắc nhở người dân khi ra đường cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Ảnh: Hồ Anh Tiến

Trung tá Bùi Quang Nhã-Tổ trưởng tổ tuần tra số 10, Công an TP. Pleiku cho biết: Sáng 4-9, lực lượng Công an thành phố đã lập 10 tổ tuần tra trên địa bàn với tổng số 40 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra trên các tuyến đường chính trong nội thành… Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy người dân cơ bản chấp hành việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số trường hợp ra ngoài với những lý do không chính đáng. Theo đó, tổ tuần tra đã tiến hành nhắc nhở và ghi lại toàn bộ thông tin của người dân vi phạm, nếu lần sau vi phạm lặp lại sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong sáng 4-9, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Pleiku, UBND các xã, phường đã lập lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, kết hợp kiểm tra lý do tham gia giao thông. Trong trường hợp người dân tham gia giao thông không có lý do chính đáng thì tiến hành nhắc nhở và yêu cầu quay về nhà. Đồng thời, lực lượng chức năng các xã, phường kiểm tra, yêu cầu các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu phải thực hiện nghiêm việc không được mở cửa kinh doanh.

Tổ tuần tra số 10 Công an TP. Pleiku nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Ảnh: Lê Anh Tổ tuần tra Công an TP. Pleiku kiểm tra phương tiện ô tô cá nhân trên đường Quang Trung. Ảnh: Lê Anh Lực lượng chức năng tổ tuần tra số 7, Công an TP. Pleiku nhắc nhở 2 công dân ra đường trong trường hợp không cần thiết trên đường Hùng Vương. Ảnh: Lê Anh

Thực hiện clip: Lê Anh