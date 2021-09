Cho vay 345 triệu, cắt lãi ngay 155 triệu đồng

Lê Xuân Chiên (32 tuổi, huyện Gia Lâm) chỉ đạo đàn em cho chị D vay tiền và cắt lãi ngay gần một nửa khoản vay, đồng thời hẹn 50 ngày trả cả gốc, lãi.





Nhóm cho vay lãi nặng tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội. Ảnh: L.N



Chiều 20.9, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản.



Cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan và xác định Lê Xuân Chiên (có 1 tiền án) cầm đầu ổ nhóm này.



Theo cảnh sát, tháng 11.2020, chị D (26 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) đã 6 lần vay của Chiên 500 triệu đồng. Nhưng thực chất, chị D chỉ nhận được 443 triệu đồng, số tiền còn lại Chiên tự cắt lãi.



Đến tháng 1 năm nay, người bác buộc phải đứng ra trả hết tiền thay chị D và yêu cầu Chiên không cho cháu mình vay nữa.



Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, chị D tiếp tục hỏi vay Chiên 500 triệu đồng. Khi đó, Chiên giao Lê Anh Việt (24 tuổi, trú ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) chuyển 345 triệu đồng cho chị D vay dưới hình thức “bốc bát họ”.



Việt giữ lại 155 triệu đồng tiền lãi và "tiền giấy mực”, đồng thời hẹn chị D trong vòng 50 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi.



Đến ngày phải thanh toán, chị D đã bỏ trốn. Nhóm chủ nợ dùng "sim rác" liên tục nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần người thân của chị D để đòi tiền.



Để tăng áp lực, các đối tượng nhiều lần ném chất bẩn hỗn hợp dầu luyn, mắm tôm trộn sơn vào nhà người thân của D. Trước hành vi manh động của các đối tượng, người nhà chị D đã trình báo cơ quan Công an.



Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Lê Xuân Chiên, Lê Anh Việt cùng 4 đối tượng: Bùi Xuân Trưởng (21 tuổi, ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), Phạm Văn Thắng (31 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (25 tuổi) và Nguyễn Minh Vương (26 tuổi) cùng ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.



Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 tuýp gắn dao, 1 bình xịt hơi cay.



https://laodong.vn/phap-luat/cho-vay-345-trieu-cat-lai-ngay-155-trieu-dong-955649.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)