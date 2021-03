Công an TP HCM đang điều tra 1 công ty nước ngoài tham gia cho vay lãi nặng

Một công ty mẹ ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã lập 2 công ty con ở TP HCM để cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng UVAY đã bị Công an TP HCM phát hiện.





Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang thụ lý vụ cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng UVAY do đối tượng Meng Bin (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng đồng bọn thực hiện.



Theo thông tin ban đầu, ngày 2-7-2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM và Công an quận 1 kiểm tra hoạt động các công ty có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đã phát hiện một số sai phạm.



Kết quá điều tra ban đầu thể hiện, Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam (viết tắt là EFVN) có trụ sở tại phường Đa Kao (quận 1) do Bùi Văn Huy (SN 1989, quê Ninh Bình) làm tổng giám đốc.





Các cách vay tiền trên ứng dụng UVAY





Chủ sở hữu Công ty EFVN là Công ty Wandering Earth Company (viết tắt là WEC), trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) và do Meng Bin làm đại diện tại Việt Nam.



Công ty EFVN có nhiệm vụ tìm khách hàng vay tiền, thẩm định hồ sơ vay rồi chuyển thông tin người vay lên hệ thống để Công ty Hoàng Kim Cát chi tiền vay.



Công ty Hoàng Kim Cát có trụ sở tại quận 3 do bà Trần Thị Kim Hà (SN 1963) làm đại diện pháp luật. Công ty Hoàng Kim Cát có chức năng cầm đồ và được Công ty WEC cấp tiền để thực hiện dịch vụ cầm đồ.



Qua xác minh, Công an TP HCM nhận thấy Công ty WEC đã thực hiện việc cho vay lãi nặng với lãi suất 30%/tháng bằng ứng dụng UVAY và trên 2 trang web thông qua hai công ty có trụ sở tại Việt Nam là Công ty EFVN và Hoàng Kim Cát.



Từ đơn tố cáo của người dân, đến nay Công an TP HCM đã lấy lời khai được 31 người từng vay tiền qua ứng dụng UVAY của các công ty nói trên và đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố chứng cứ để mở rộng điều tra.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)