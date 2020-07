Đắk Lắk: Khiếp đảm với cách cho vay lãi suất 480%/năm

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng từ tỉnh các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, trong đó có nhóm cho vay lãi suất "cắt cổ" từ 180%/năm đến 480%/năm.





Qua một thời gian kiên trì theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, điều tra làm rõ xử lý 2 nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.



Nhóm thứ nhất có 11 đối tượng, do Dương Xuân Tùng (SN 1990, quê ở TP Hà Nội cầm đầu). Nhóm này lập ra 2 Cty gồm: Cty Dương Gia Phát (địa chỉ ở 43 Nguyễn Trãi) và Cty i-Bank (địa chỉ ở 211 Trần Phú, TP.Buôn Ma Thuột).





Công an làm việc với Dương Xuân Tùng (áo trắng)





Thủ đoạn của 2 Cty này nấp dưới vỏ bọc kinh doanh cho thuê xe và bán điện thoại di động, thực chất để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.



Công an xác định, nhóm này từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk từ cuối năm 2019 và đã cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/ năm đến 360%/năm. Khi khách vay tiền chậm trả nợ các đối tượng trong nhóm sẽ đến tận nhà chửi bới, hoặc đe dọa con nợ.



Nhóm thứ hai có 4 đối tượng, do Trần Văn Lợi (SN 1995, trú tại tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. Để hoạt động cho vay nặng lãi có hiệu quả, nhóm này đã mua sim rác, rồi in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi “phát” trên các tuyến đường.



Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay trên 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm. Nếu khách vay tiền không chịu trả tiền, các đối tượng sẽ “khủng bố” bằng mắm tôm, sơn vào nhà riêng của con nợ để đe dọa.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến nhóm cho vay nặng lãi này.





https://www.tienphong.vn/phap-luat/dak-lak-khiep-dam-voi-cach-cho-vay-lai-suat-480nam-1693968.tpo

Theo VŨ LONG (TPO)