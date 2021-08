Gia Lai đề xuất thu hồi thẻ nhận diện phương tiện chở người trái phép

(GLO)- Ngày 14-8, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Công văn số 1807/SGTVT-KHTCVT gửi Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp xử lý phương tiện sử dụng thẻ nhận diện (mã QRcode) hoạt động luồng xanh vận tải vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

Xe tải có mã QR phân luồng xanh chở theo 1 công dân từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế theo quy định. Ảnh: Lê Anh

Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 40 phút, tại đường liên xã thuộc địa bàn xã Ia Púch (huyện Chư Prông), tổ kiểm soát dịch Covid-19 của xã và Công an huyện đã phát hiện xe ô tô tải BKS 79C-058.94 có mã QR phân luồng xanh do tài xế Nguyễn Văn Thạch (SN 1990, trú tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) điều khiển chở cám cho bò từ khu Công nghiệp Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An về Công ty THACO (xã Ia Púch, huyện Chư Prông) có chở anh Hoàng Trọng Khởi trên thùng xe. Qua xác minh, anh Hoàng Trọng Khởi (SN1989, trú tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) khai nhận từ huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh khi đi qua các chốt ở các tỉnh, thành phố trước khi về đến xã Ia Púch đều trốn trên thùng xe và không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Xe BKS 79C-058.94 có phù hiệu “xe tải” và “mã QRcode” hoạt động luồng xanh do Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Nai cấp cho Hợp tác xã Đông Á. Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện thu hồi thẻ nhận diện phương tiện (mã QRcode) đã cấp cho xe 79C-058.94. Đồng thời, kiểm tra thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý vi phạm đối với phương tiện trên về hoạt động sai hành trình luồng xanh đã đăng ký. Xem xét, xử lý vi phạm, trách nhiệm đối với Hợp tác xã Đông Á về các nội dung đã đăng ký.