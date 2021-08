Chư Prông: Xe có mã QR phân luồng xanh chở người trái phép

(GLO)- Ngày 13-8, qua công tác giám sát, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phát hiện xe có mã QR phân luồng xanh chờ người từ vùng dịch vào địa bàn nhưng không báo y tế theo quy định.





Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13-8, tại đường liên xã thuộc địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tổ kiểm soát dịch Covid-19 của xã và Công an huyện đã phát hiện xe ô tô tải BKS 79C-058.94 có mã QR phân luồng xanh do tài xế Nguyễn Văn Thạch (SN 1990, trú tại xã Ia Tô, huyện Chư Prông) điều khiển chở cám cho bò từ khu Công nghiệp Nhựt Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về công ty THACO (xã Ia Púch, huyện Chư Prông). Trên xe chở theo Hoàng Trọng Khởi (SN 1989, trú tại xã Ia Tô, huyện Chư Prông) từ vùng dịch là huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh trở về nhưng không khai báo y tế theo quy định.

Xe ô tô tải có mã QR phân luồng xanh chở theo 1 công dân từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế theo quy định. Ảnh: Lê Anh



Qua xác minh lịch trình di chuyển trước 14 ngày thì công dân Nguyễn Văn Thạch sống tại Khu Công nghiệp Nhựt Chánh; Hoàng Trọng Khởi sống tại C2/1 E, Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 12-8, công dân Thạch đi xe ô tô tải BKS 79C-058.94 từ Khu Công nghiệp Nhựt Chánh, trên đường có ghé đổ xăng (không nhớ rõ địa chỉ), sau đó tiếp tục di chuyển tới huyện Bình Chánh để đón công dân Khởi. Khoảng 14 giờ ngày 13-8, cả 2 về tới địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông thì bị lực lượng chức năng phát hiện.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chư Prông đã chỉ đạo Công an xã Ia Púch phối hợp với Trạm y tế xã đưa 2 công dân trên đi cách ly tập trung; chỉ đạo Công an xã Ia Púch phối hợp với các lực lượng có liên quan lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân trên về hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế; tạm giữ giấy phép lái xe và giấy chứng nhận kiểm định của xe. Đồng thời, Công an huyện Chư Prông đề xuất Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải thu hồi giấy xác nhận phân luồng xanh có mã QR đối với ô tô BKS 79C-058.94 vì đã không thực hiện đúng quy định trong phòng-chống dịch Covid-19.



Trước đó, Công an tỉnh cũng đã phát hiện công dân Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1990, trú tại tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) từ vùng dịch tỉnh Lâm Đồng về địa bàn tỉnh Gia Lai nhưng đã có hành vi “thông chốt” kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 để đưa đi cách ly tập trung.



Qua xác minh ban đầu xác định, vào khoảng tháng 3-2021, Tuấn đến TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm thợ sơn. Khoảng 7 giờ ngày 10-8, Tuấn điều khiển xe mô tô BKS 81P1-038.15 từ Đà Lạt về TP. Pleiku theo tuyến quốc lộ 14. Đến 15 giờ cùng ngày, Tuấn đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Tại đây, Tuấn đã vào khai báo y tế và được nhân viên y tế giải thích, hướng dẫn phải thực hiện cách ly tập trung. Tuy nhiên, Tuấn không đồng ý mà điều khiển xe đi về hướng tỉnh Đak Lak. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn quay lại chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cầu 110. Lợi dụng trời tối và lúc cao điểm số lượng phương tiện và người đến chốt khai báo y tế đông, Tuấn đã điều khiển xe mô tô trốn qua chốt kiểm soát để về TP. Pleiku.



Qua trích xuất hệ thống camera giám sát tại chốt, lực lượng chức năng đã phát hiện Tuấn “thông chốt” nên đã báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để chỉ đạo truy vết. Đến khoảng 20 giờ 40 phút ngày 10-8, Tuấn về đến nhà thì bị Công an TP. Pleiku phát hiện, yêu cầu đi khai báo y tế và tiến hành cách ly tập trung. Công an TP. Pleiku cũng đã chỉ đạo Công an phường Phù Đổng tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với công dân Nguyễn Ngọc Tuấn theo quy định của pháp luật.



LÊ ANH