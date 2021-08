Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đường dây mua bán trẻ sơ sinh qua mạng.



Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) giải cứu 4 trẻ sơ sinh trong một vụ triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh vào tháng 2.2021 - Ảnh: Thái Sơn



Ngày 13.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can, gồm: Trần Thị Sao Mơ (39 tuổi, ngụ Long An), Trần Thị Minh Tâm (42 tuổi, ngụ Nam Định), Hồ Thị Thu Ngân (29 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “mua bán người dưới 16 tuổi” và Nguyễn Văn Chức về tội “làm giả con dấu cơ quan, tổ chức”.



Theo kết luận điều tra, cuối năm 2017, Chức thấy trên mạng xã hội Facebook nhiều người có nhu cầu làm giả các loại giấy tờ, chủ yếu là giấy chứng sinh của các bệnh viện để làm giấy khai sinh, hợp thức hóa việc nhận con nuôi. Sau đó, Chức tạo nhóm “Hội nhóm nhận con nuôi ba miền” trên Facebook để quảng cáo bán các loại giấy tờ giả như: giấy ra viện, giấy tiêm chủng, giấy xét nghiệm ADN..., chủ yếu là giấy chứng sinh, với giá từ 1 - 3 triệu đồng tùy loại giấy tờ. Nhằm tránh bị phát hiện, Chức làm giả thẻ căn cước công dân tên Cao An Nhi (31 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) và dùng tên này lập Zalo để giao dịch với khách mua giấy tờ giả.



Đầu năm 2019, Ngân vào nhóm “Hội nhóm nhận con nuôi ba miền” của Chức đăng tin bán một bé trai sơ sinh với giá 35 triệu đồng. Lúc này, Trần Thị Sao Mơ muốn nhận con nuôi nên đã liên lạc với Ngân để mua trẻ sơ sinh. Mơ nuôi trẻ tại H.Bình Chánh (TP.HCM) chừng 10 tháng thì thấy Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đăng tìm con nuôi trong “Hội nhóm nhận con nuôi ba miền” nên đã bán lại với giá 60 triệu đồng, nhưng Mơ chỉ nhận 35 triệu đồng. Sau khi nhận trẻ, Thủy đã chuyển giao lại cho T.T.Th và N.V.S (cùng ngụ TP.Hà Nội).



Từ tháng 5.2019 - 5.2020, Mơ đã chuyển giao thêm cho Thủy 2 trẻ sơ sinh. Sau đó, Thủy tiếp tục bán cho Tâm 2 trẻ này với giá 42 triệu đồng thông qua “Hội nhóm nhận con nuôi ba miền”. Sau đó, Tâm tiếp tục mua một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi khác do Thủy môi giới với giá 35 triệu đồng, rồi bán lại cho vợ chồng anh T.T.H (33 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) với giá 20 triệu đồng (do Tâm không muốn nuôi nữa, có ý định cho người khác nên bán với giá rẻ cho anh T.T.H). Để hợp thức hóa việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, Thủy, Tâm và anh H. đã mua giấy chứng sinh giả của Chức để làm giả giấy khai sinh cho trẻ.



Công an TP.HCM xác định từ 26.1 - 20.11.2020, Chức thu lợi hơn 1,5 tỉ đồng từ việc bán giấy tờ giả; nhận 29 triệu đồng từ việc giúp cho Ngân, Thủy, Siu H’Hạnh và Thu Uyên (chưa rõ lai lịch) mua bán 7 trẻ sơ sinh. Vì vậy, Công an TP.HCM đã ủy thác điều tra cho Công an TP.Hà Nội ghi lời khai Thủy, Siu H’Hạnh và Thu Uyên để củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật, nhưng đến nay chưa có kết quả. Riêng Công TP.HCM xác định quá trình điều tra đến nay chưa xác định được thời gian, thông tin về người bán, người mua, nguồn gốc các trẻ, số tiền giao dịch, cũng như chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi mua bán trẻ của Thủy, Siu H’Hạnh, Thu Uyên... nên chưa đủ căn cứ để xử lý về hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”.



Theo Bích Ngân (TNO)