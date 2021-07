Truy đuổi ôtô vượt chốt kiểm dịch, bất ngờ phát hiện xe chứa ma túy

Chiều 1.7, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, điều tra vụ ôtô vượt chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Sau khi truy bắt, công an phát hiện bên trong ôtô có các gói nilon chứa chất rắn được 2 đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp - heroin.



Chiếc ôtô chứa ma túy vượt chốt kiểm soát dịch. Ảnh: CTV



Khoảng 14h30 ngày 1.7, ôtô BKS 85C-036.26 vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 vào địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).



Nhận được tin báo, Tổ tuần tra giao thông Công an huyện Tuy Phong đang làm nhiệm vụ gần đó đã phát hiện và ra tín hiệu dừng phương tiện, yêu cầu chiếc xe trên quay trở lại chốt kiểm soát để khai báo y tế nhưng phương tiện này lại tiếp tục vượt chốt, chạy ra Quốc lộ 1A và tăng ga bỏ chạy về hướng Ninh Thuận.



Khi đến thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, ôtô này bị CSGT chặn bắt và đưa vào chốt kiểm soát dịch gần đó để khai báo y tế. Nhận thấy bất thường, Công an huyện Tuy Phong đã yêu cầu đội nghiệp vụ kiểm tra phương tiện. Qua đó, công an đã phát hiện trên phương tiện 8 gói nilon có chứa chất rắn dạng nén được 2 đối tượng khai nhận là ma tuý tổng hợp - heroin, cùng 1 mã tấu và nhiều tang vật khác.



Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai tên Võ Đăng Duy (sinh năm 1979) và Huỳnh Đức Dũng (sinh năm 1985, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận). Đồng thời, các đối tượng khai nhận mang số heroin trên từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào Thị trấn Phan Rí Cửa (Bình Thuận) để bán.



Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/truy-duoi-oto-vuot-chot-kiem-dich-bat-ngo-phat-hien-xe-chua-ma-tuy-926236.ldo



Theo PHẠM DUY (LĐO)