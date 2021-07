Tạm giữ hình sự kẻ mạo danh đại diện một cơ quan báo chí, xúc phạm lãnh đạo

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra một người đàn ông mạo danh đại diện Báo Pháp luật Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo các tỉnh bắc miền Trung.



Bắt người đàn ông nghi mạo danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Phan Văn Phước tại cơ quan điều tra - Ảnh: H.T



Ngày 28.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Phước (41 tuổi, trú tại TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) về hành vi mạo danh đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế, để xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo các tỉnh.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Phước khai nhận do xin vào làm việc tại Văn phòng đại diện khu vực miền Trung Báo Pháp luật Việt Nam nhưng không được ông N.Q.T, Trưởng văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế đồng ý nên Phan Văn Phước đã nảy sinh ý định trả thù.



Phan Văn Phước tại cơ quan công an - Ảnh: H.T



Phước đã scan công văn của Báo Pháp luật Việt Nam về việc mời đồng hành chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” và “Chương trình tri ân tháng 7 miền Trung 2021”. Sau đó, Phước thuê soạn thảo công văn mạo danh ông N.Q.T, cộng tác viên T.C.S và T.Q.T của Báo Pháp luật Việt Nam với nội dung đã nắm được một số sai phạm của lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, yêu cầu lãnh đạo các tỉnh này phải liên lạc với Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế để thỏa thuận.



Phát hiện vụ việc, Báo Pháp luật Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế đã có văn bản tố giác gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị điều tra, làm rõ.



Sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc điều tra và xác định Phước chính là kẻ đã mạo danh như nêu trên với mục đích trả thù. Cơ quan công an đã khám xét nhà ở của Phước và quầy photocopy nơi Phước soạn thảo và scan các công văn. Tai đây, công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Phước để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Bùi Ngọc Long (TNO)