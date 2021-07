Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc

(GLO)- Các hình thức cờ bạc như cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá gà, số đề, đánh bài… đang là vấn nạn của toàn xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống gia đình mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Thời gian qua, lực lượng Công an tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng-chống tệ nạn cờ bạc. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, tạo được niềm tin của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, xử lý 31 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Điển hình là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà hàng Bò Cạp Nước (hẻm 280 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku). Theo đó, ngày 9-5-2021, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 30 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa do Đặng Thế Hưng (SN 1976, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) cầm đầu, thu giữ 137,3 triệu đồng, 5 xe máy, 4 xe ô tô. Hiện vụ việc đang được Phòng PC01 (Công an tỉnh) thụ lý, giải quyết. Hay vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà tại làng Phung (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) vào lúc 11 giờ ngày 26-6-2021 tại nhà bà Nguyễn Thị Chúc (SN 1968, ở làng Phung). Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, thu giữ 2 con gà đá, 13 xe mô tô và 52,57 triệu đồng trên người các đối tượng.

Hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc tại Nhà hàng Bọ Cạp Nước (tháng 5-2021). Ảnh: Văn Ngọc

Để phòng ngừa loại tội phạm về cờ bạc, một trong những cách tốt nhất là thông qua gia đình, nhà trường và xã hội để quản lý, giáo dục, tạo môi trường sống, học tập, lao động tích cực, lành mạnh cho từng công dân. Mỗi gia đình cần chủ động tạo được sức đề kháng trước sự tấn công, cám dỗ của cờ bạc, cá độ, bằng cách kết hợp giữa giáo dục với quản lý cả về con người và tài chính. Cùng với đó, chính quyền các cấp cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý nhân-hộ khẩu, quản lý tạm trú, gắn với kiểm tra hành chính ở các cơ sở hoạt động dịch vụ nhằm chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng cờ bạc lợi dụng hoạt động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để các hoạt động đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức.

TÔ THẢO NHIÊN