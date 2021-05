Vụ đột kích ổ xóc đĩa ở Pleiku: Tạm giữ hình sự 14 đối tượng, làm rõ kẻ chủ mưu

(GLO)- Liên quan đến vụ đột kích ổ xóc đĩa ở nhà hàng Bọ Cạp Nước (địa chỉ 280 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), lực lượng Công an đang tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Đột kích ổ xóc đĩa ở Pleiku, bắt giữ hàng chục đối tượng



Chiều 10-5, Công an TP. Pleiku cho biết đã thụ lý và đang tích cực điều tra mở rộng vụ đánh bạc xảy ra tại Nhà hàng Bọ Cạp Nước. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9-5, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) và Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng vây ráp nhà hàng này.

Nhà hàng Bọ Cạp Nước nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Ngọc



Theo thông tin từ lực lượng Công an, đây vốn là nhà hàng câu cá thư giãn có tiếng tại TP. Pleiku do vợ chồng ông Lê Quý Hùng và bà Võ Thị Minh Tâm (cùng trú tại TP. Pleiku) làm chủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhà hàng đóng cửa vì tranh chấp khiếu kiện liên quan đến chủ sở hữu.

Cơ quan chức năng cho biết, trong khoảng thời gian ngưng hoạt động kinh doanh, đối tượng Đặng Thế Hưng (tên thường gọi Xí Mập, SN 1976, trú tại phường Ia Kring) đã liên hệ mượn địa điểm trên để tổ chức đánh bạc. Hưng thuê một số đối tượng làm tay chân cho mình với vai trò “hồ lì”, “bảo vệ” cảnh giới cho sới bạc, sau đó thông tin đến các con bạc ở nhiều địa phương tới tham gia nhằm thu tiền “hoa hồng” trong mỗi ván cược.



Để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an, Hưng tổ chức sới bạc không có thời gian cố định và sẵn sàng thay đổi địa điểm khi có động. Khi ấn định thời gian và địa điểm, Hưng chủ động liên hệ với người chơi để tụ tập. Các con bạc tham gia sới đều là người quen biết hoặc được người có “uy tín” giới thiệu. Vì nhà hàng đang đóng cửa nên các đối tượng đã khóa cổng sắt ở bên ngoài, khi có người quen liên hệ vào đánh bạc cánh mới mở. Từ đầu hẻm 280 Lê Thánh Tôn vào đến nhà hàng dài khoảng 200 m, đối tượng đã cắt cử tay chân làm nhiệm vụ cảnh giới nhằm đánh động sới bạc nếu có dấu hiệu khả nghi.



Các đối tượng không chỉ tổ chức chơi xóc đĩa mà sẵn sàng “phục vụ” các con bạc chơi bầu cua tôm cá hay cờ cá ngựa ăn thua bằng tiền. Các sòng bạc này diễn ra ngay trong các gian chòi vốn dùng để tiếp khách đến vui chơi ăn uống của nhà hàng. Các đối tượng còn phục vụ ăn uống tại chỗ để các con bạc có thể sát phạt trong thời gian dài.



Với việc các đối tượng hoạt động tinh vi, lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng đang tập trung cho công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử, lực lượng Công an đã phải lên kế hoạch kỹ càng, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị để triệt phá sới bạc này. Ngoài các trinh sát hình sự đã được bố trí ở nhiều điểm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 từ TP. Hồ Chí Minh được điều động ra một cách bí mật, bất ngờ đã âm thầm áp sát, tạo thành vòng vây bao quanh nhà hàng Bọ Cạp Nước.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc



Các mũi trinh sát đã “vô hiệu hóa” các đối tượng cảnh giới của sới bạc, đồng thời ập đến cắt khóa, phá cổng nhà hàng để kịp thời bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bạc. Quá trình sàng lọc, lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng, trong đó có 11 đối tượng trú tại Gia Lai, 2 tại tỉnh Đak Lak và 1 tại tỉnh Phú Yên. Bước đầu đấu tranh xác định có 6 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc (trong đó có Hưng) và 8 đối tượng là các con bạc. Tang vật thu giữ của vụ đánh bạc là hơn 137 triệu đồng, 4 xe ô tô, 5 xe máy...



Tại cơ quan Công an, Hưng khai đã đứng ra tổ chức đánh bạc trong 2 ngày 8 và 9-5. Đồng thời, đối tượng cũng thừa nhận đã đứng ra tổ chức đánh bạc trong vụ việc mà Công an TP. Pleiku phát hiện vào giữa tháng 4-2021 tại một chòi rẫy thuộc thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku. Trong vụ này, khi Công an TP. Pleiku phát hiện sự việc, các đối tượng đã bỏ chạy và để lại 16 chiếc xe máy cùng 63 triệu đồng.



LÊ VĂN NGỌC