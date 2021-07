Công an tỉnh Gia Lai họp xét đặc xá phạm nhân

(GLO)- Sáng 19-7, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 của Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp xét đặc xá đối với 16 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã. Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.





Các thành viên Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 của Công an tỉnh tiến hành biểu quyết tại cuộc họp. Ảnh: Lê Ánh

Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá của Công an tỉnh có 13 thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện triển khai công tác đặc xá theo Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30-6-2021 của Chủ tịch nước về đặc xá, hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, kế hoạch của Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về đặc xá. Đồng thời, chỉ đạo Giám thị Trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi nhận phạm nhân được trích xuất phối hợp với các đơn vị đang quản lý hồ sơ gốc của phạm nhân để xét đề nghị đặc xá khi có đủ điều kiện.



Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thành viên thuộc Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá tham gia ý kiến trên tinh thần đảm bảo đúng pháp luật, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng; xét đặc xá đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót, tiêu cực xảy ra. Đồng thời, công tác tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ nước năm 2021 phải đảm bảo theo đúng kế hoạch của Bộ Công an, kết hợp thực hiện nghiêm phòng-chống dịch Covid-19 và chủ động phối hợp tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu được ý nghĩa của công tác đặc xá, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù nỗ lực hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.



