Cô gái bị tra tấn, làm nhục rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội

Sáng 25-7, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa bắt giữ nhóm người nghi vấn tra tấn, làm nhục một cô gái quê Thanh Hóa rồi quay clip, đăng hình ảnh lên mạng xã hội.



Ngày 24-7, cơ quan công an đã giải cứu cô gái bị tra tấn, làm nhục này và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.



Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 24-7, Công an huyện Hưng Hà nhận được thông tin về việc một cô gái đang bị nhóm người giam giữ và đánh đập, làm nhục rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội.



Hình ảnh thể hiện một cô gái đang ngồi trên giường uống hộp sữa thì bị một số kẻ là nữ giới vừa chửi bới với những lời lẽ tục tĩu, vừa cầm dép đánh liên tiếp vào mặt và đầu khiến nạn nhân bị chảy máu mũi. Tiếp đó, một trong số những kẻ này túm tóc lôi nạn nhân xuống để cả nhóm tiếp tục hành hạ.



Chưa dừng lại, những kẻ này còn lấy khăn nhét vào mồm nạn nhân rồi dùng dao lam cắt tóc của nạn nhân mặc cho bị hại van xin. Đỉnh điểm sau những trận đòn, nạn nhân còn bị những kẻ này bắt tự cởi hết quần áo để chụp ảnh, quay video.



Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hưng Hà khẩn trương tung toàn bộ lực lượng triển khai rà soát địa bàn và nhanh chóng tìm ra được địa chỉ nơi nhóm người nói trên ở, tra tấn cô gái để dẫn giải về trụ sở lấy lời khai.



Tại thời điểm lực lượng Công an đến hiện trường, cô gái bị tra tấn không có mặt nên đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và nhân chứng tìm kiếm nạn nhân. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được nạn nhân đưa về cơ quan công an lấy lời khai bước đầu, sau đó đưa nạn nhân đến Bệnh viện khám, chụp chiếu các vết thương trên thân thể.



Công an huyện Hưng Hà cho biết nạn nhân quê ở Thanh Hóa từng ra Hải Phòng tìm việc làm trong các quán karaoke thì quen biết với nhóm người trên. Khi Hải Phòng thực hiện việc dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch Covid-19 thì nạn nhân cùng nhóm này về thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để làm trong một quán karaoke.



Do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm này đã có những hành động tra tấn, làm nhục nạn nhân rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội.



Được biết, hầu hết nhóm người đã hành hung cô gái trên đều có tuổi đời từ 16-18. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hưng Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra xử lý vụ việc.



Theo Tr.Đức (NLĐO)