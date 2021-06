Kbang: Truy tìm kẻ cầm đầu đốn hạ gỗ hương cổ thụ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Huê (tên thường gọi Huê lùn, SN 1972, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) để điều tra về vụ chặt hạ cây gỗ hương cổ thụ xảy ra tại xã Krong, huyện Kbang.





Đối tượng Huê (bìa trái) và Kiếu. Ảnh Công an cung cấp

Theo hồ sơ, tháng 2-2021, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện vụ phá rừng tại lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 82 lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa thuộc địa giới hành chính xã Krong. Tại hiện trường xác định có 5 cây gỗ vừa bị đốn hạ, trong đó 1 cây gỗ hương và 4 cây Sp7. Tổng khối lượng gỗ tròn là 13,966 m3, riêng cây gỗ hương là 7,568 m3. Hạt kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Kbang thụ lý.



Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, Huê cầm đầu vụ phá rừng trên nên đã tiến hành triệu tập để làm việc nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Kiếu (tên thường gọi Ba Cơi, trú tại xã Đak Krong) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.



VĂN NGỌC