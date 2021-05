Điều tra bà Lâm Thị Thu Trà "rửa tiền" trong vụ án Thiện "Soi"

Tối 19.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi "rửa tiền".



Bà Lâm Thị Thu Trà làm việc với Cơ quan điều tra vào đầu tháng 4.2021. Ảnh: CA



Bà Lâm Thị Thu Trà còn được biết đến với tên gọi là doanh nhân Thu Trà, là vợ của một diễn viên có tiếng.



Trước đó, bà Trà đã bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do liên quan đến vụ án của cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "Soi").



Tối 1.12.2020, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Thái Thiện để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.



Theo tố cáo, cha con ông Lê Thái Thiện đã cho vay với lãi suất 0,35%/ngày, tương đương 10,5%/tháng. Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện sẽ buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.



Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cho vay nặng lãi của cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”, 55 tuổi), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã làm rõ hành vi của bà Trà và Đặng Thị Tuyết Lan (56 tuổi, đều trú tại TP.Vũng Tàu). Sau đó, Cơ quan Công an tiến hành tạm giữ phục vụ điều tra.



Theo đó, 2 bị can này đã cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính. Khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

