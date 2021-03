Gia Lai: 2 đối tượng trộm cắp xe máy lãnh án hơn 14 năm tù

(GLO)- Ngày 23-3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Mạnh (SN 1993, trú tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt là 8 năm 6 tháng tù; Lê Minh Nhất (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Mạnh (bìa trái) và Nhất tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Cuối năm 2019, Mạnh và Nhất vào Gia Lai với mục đích trộm cắp tài sản. Hai đối tượng nhắm vào các xe máy nhãn hiệu Honda Wave hoặc Yamaha Exciter không có người trông coi để dùng vam phá khóa rồi lấy trộm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, cả 2 đã cùng nhau gây ra 4 vụ trộm xe máy tại TP. Pleiku và huyện Chư Prông. Nhất tiêu thụ 4 chiếc xe trộm được và chia cho Mạnh 15 triệu đồng.

Riêng đối tượng Mạnh vào ngày 13-11-2019 đã cùng 1 đối tượng khác chưa xác định lai lịch trộm 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter dựng trước quán bánh canh tại địa chỉ 138 Hùng Vương, thị trấn Chư Prông. Sau đó, Mạnh đã sử dụng BKS và giấy đăng ký xe giả lắp vào chiếc xe này rồi gửi đi tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe khách đến địa phận huyện Krông Buk, tỉnh Đak Lak thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra, phát hiện chiếc xe máy lắp BKS giả nên đã tạm giữ, bàn giao cho Công an huyện Chư Prông xử lý.

Mạnh bị Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Chư Prông bắt giữ vào ngày 2-1-2020. Còn Nhất bị Công an TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt vào ngày 4-3-2020 khi thực hiện vụ trộm xe máy tại địa phương này.

VĂN NGỌC