Đề nghị truy tố kỹ sư người Nhật trong dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Takao Inami, Tư vấn trưởng, Giám đốc Văn phòng giám sát dự án cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi, gây thiệt hại hơn 567 tỉ đồng.



Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố 36 bị can

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng ngay trong những ngày đầu đưa vào khai thác - Ảnh Nguyễn Tú



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 36 bị can về tội “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224, bộ luật Hình sự.



Các bị can hầu hết là cán bộ, lãnh đạo của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các đơn vị tư vấn, giám sát dự án. Đáng chú ý, trong số này, có bị can Takao Inami (64 tuổi, Quốc tịch Nhật Bản), nguyên là tư vấn trưởng, Giám đốc Văn phòng giám sát dự án dự án cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi.



Theo kết luận điều tra, án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia, có vốn đầu tư rất lớn, hơn 34.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã không thực hiện đúng quy định về pháp luật xây dựng, dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, xảy ra nhiều hư hỏng.



Kết quả giám định tư pháp của cơ quan có thẩm quyền xác định tại nhiều gói thầu của dự án, chất lượng vật liệu nguồn, chất lượng các hạng mục không đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật; yêu cầu thiết kế dự án như: chiều dày, hàm lượng nhựa, độ thấm. Mặt khác, nhiều chỉ số khác như dộ dẻo, dộ mài mòn không đạt yêu cầu; cường độ chịu tải không đảm bảo quy định…



Mặc dù vậy, lãnh đạo VEC và các bên tư vấn, giám sát vẫn đánh giá công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu đưa vào khai thác.



Đối với hành vi của bị can Takao Inami, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bị can đã trực tiếp xác nhận nghiệm thu chất lượng vật liệu; chất lượng các hạng mục; chất lượng công trình xây dựng hoàn thành không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhiều gói thầu. Đây là những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng, trong hoạt động tư vấn giám sát dự án, dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, gây hư hỏng khi vận hành khai thác.



Trong đó, bị can Takao Inami phải chịu trách nhiệm với số tiền 567 tỉ đồng, đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng. Nhiều bị can khác là tư vấn giám sát người Việt cũng phải chịu trách nhiệm với những khoản tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định giá trị các hạng mục thi công công trình xây dựng không đảm bảo nhưng đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thanh toán, nghiệm thu hơn 811 tỉ đồng cho các đơn vị thi công dự án.

