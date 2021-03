Bắt 2 đối tượng rải tờ rơi, cho vay nặng lãi

Tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý 2 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi từ phản ánh của người dân.





Ngày 15.3, thông tin từ HueS (Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng của địa phương này vừa xử lý 2 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi từ phản ánh của người dân.



Trước đó, qua HueS, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được phản ánh của người dân về việc trên đường Ưng Bình, (phường Vỹ Dạ, TP.Huế) xuất hiện nhiều tờ rơi vay vốn khiến nhiều người bức xúc.



Hình ảnh phản ánh của người dân tại HueS. Ảnh: HueS.



"Trên các tờ rơi này quảng cáo vay trả góp nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần hộ khẩu, CMND... và điện thoại liên lạc là 0376426723. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, không để các đối tượng này phát triển. Vì đây chính là nguồn cơn của tín dụng đen khiến bao gia đình tan nhà, nát cửa", người dân phản ánh.



Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Công an TP.Huế bố trí lực lượng phối hợp Công an phường Vỹ Dạ xác minh.



Qua đó, công an làm rõ 2 đối tượng rải tờ rơi là Phạm Hữu Mạnh (23 tuổi) và Phạm Hữu Hải (34 tuổi) cùng trú tại Kiệt 81 Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP.Huế). Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi của mình.



Xét thấy tính chất phức tạp, Công an TP.Huế đã thu thập tài liệu, chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 1, Điều 201 Bộ Luật hình sự.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-rai-to-roi-cho-vay-nang-lai-889210.ldo



Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)