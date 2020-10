Chư Sê: Bắt giam đối tượng cho vay nặng lãi

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ứng Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Thủy. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, năm 2019, Thủy từ Hà Nội vào tạm trú tại tổ 3, thị trấn Chư Sê. Đối tượng đã câu nối với nhiều người tại huyện Chư Sê, Chư Pưh và TP. Pleiku để cho vay với mức lãi suất 15-18,75%/tháng, tương đương 180-225%/năm. Ở nhiều thời điểm và với nhiều đối tượng vay, Thủy tính lãi 5.000-6.000 đồng/triệu đồng/ngày.



Khám xét nơi ở của Thủy tại tổ 3, thị trấn Chư Sê, cơ quan Công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 máy in, 1 bộ máy tính bàn, 1 đầu thu camera, 1 bình xịt hơi cay, giấy loại A4 có nội dung là mẫu giấy vay tiền chưa ghi thông tin về người vay, khoản vay và một số chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu khác do các con nợ cầm cố cho Thủy…



Công an huyện Chư Sê xác định đối tượng đã cho 21 trường hợp ở các địa bàn trên vay tiền với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

VĂN NGỌC