An Giang: Bỏ xe máy vừa trộm được để trộm... xe tải

Phát hiện xe tải ở An Giang không người trông giữ, một thanh niên (ngụ Kiên Giang) liền bỏ xe máy vừa trộm được để trộm xe tải.





Nguyễn Thanh Thái tại cơ quan công an- Ảnh: Công an cung cấp



Sáng 6.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tri Tôn (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Thái (21 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.





Chiếc xe tải nhỏ, tang vật của vụ trộm cắp tài sản - Ảnh: Công an cung cấp



Theo điều tra, chiều 23.2, anh Lê Nguyễn Trung Hiếu (trú xã Núi Tô, H.Tri Tôn) đậu xe tải nhỏ BS 67C - 126.46 nhưng không đóng cổng rào, sau đó phát hiện xe tải bị mất. Lúc này, gần vị trí anh Hiếu đậu xe tải có xe máy BS 68H7 - 0310, không rõ của ai nên anh Hiếu liền trình báo công an.



Ngày 24.2, sau 1 ngày xác minh, truy tìm, Công an H.Tri Tôn phát hiện Nguyễn Thanh Thái đang điều khiển xe tải của anh Hiếu trên đại bàn H.Châu Thành, Kiên Giang nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Thái và thu giữ xe tang vật.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Thái khai nhận trước khi trộm xe tải của anh Hiếu, Thái đã trộm xe máy BS 68H7 - 0310 tại xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất. Sau đó, Thái dùng xe máy trộm được để đi "săn" hàng.



Khi đến khu vực xã Núi Tô, H.Tri Tôn, Thái phát hiện xe tải của anh Hiếu không có người trông giữ nên bỏ lại xe máy rồi trộm xe tải. Vụ trộm cắp tài sản do Nguyễn Thanh Thái thực hiện đang được công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo TRẦN NGỌC (TNO)