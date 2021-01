Bắt nhóm chuyên trộm xe máy ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Sau khi trộm hàng loạt xe máy của người dân ở 2 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, nhóm đối tượng làm giả giấy tờ rồi đem bán, cầm cố.





Ngày 15-1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Lê Lai, Lê Văn Hải (cùng 19 tuổi, ngụ xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Bình (20 tuổi) và Lê Tự Quốc (21 tuổi, cùng ngụ xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".



4 đối tượng chuyên trộm xe bị tạm giữ



Theo điều tra ban đầu, trong một khoảng thời gian dài, các đối tượng trên thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng để thực hiện hành vi trộm cắp hàng loạt xe máy đắt tiền.



Sau khi trộm được, nhóm này đem về tiệm sửa xe máy của Quốc tại thị xã Điện Bàn để kiểm tra xe, chụp lại số khung, số máy rồi lên mạng tìm đặt giấy đăng ký xe giả, biển số giả, làm chứng minh nhân dân giả. Tiếp đến, nhóm đối tượng trên đưa xe đến tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Điện Bàn để cầm cố đồng thời đăng tải thông tin lên mạng tìm kiếm khách hàng để bán lấy tiền tiêu xài.



Đến thời điểm này, công an đã thu giữ được 7 chiếc xe máy các loại do nhóm thanh niên này trộm cắp được. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Theo Q.Vinh (NLĐO)