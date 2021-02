Vay tiền qua mạng, nhiều người "sập bẫy" hacker

Ngày 2-2, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận đơn vị này vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính viễn thông để chiếm đoạt tài sản.





Lực lượng công an đã bắt quả tang tại quán internet Liên Minh (thôn Triều Sơn, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) 5 đối tượng có hành vi trên. Trong đó, gồm Nguyễn Thế Trung, Châu Văn Mùi, Nguyễn Khoa Đăng Quang, Nguyễn Thái Duy Anh và Nguyễn Nghĩa (cùng trú thị xã Hương Trà). Để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, nhóm đối tượng này sử dụng Facebook ảo vào các nhóm vay tiền trên trang Facebook giả mạo công ty tài chính để đăng bài cho vay tiền. Khi người có nhu cầu vay liên hệ với các đối tượng qua ứng dụng Messenger, chúng yêu cầu cung cấp CMND và sổ hộ khẩu, số điện thoại. Lấy được thông tin, nhóm đối tượng này gọi điện, yêu cầu người vay chuyển trước tiền để thực hiện các thủ tục cho vay. Số tiền này, chúng rút trực tiếp hoặc thông qua tài khoản của đại lý Game Bum86.com để nhận tiền trong game rồi quy đổi thành tiền mặt. Ngoài ra, công an bắt giữ thêm 10 đối tượng khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm người dân trên toàn quốc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã xác định 13 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 250 triệu đồng.



Theo ghi nhận, nhiều ngân hàng (NH) thương mại liên tục cập nhật những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao và khuyến cáo khách hàng (KH) tránh bị mắc lừa. Dù vậy, không ít người vẫn "sập bẫy". Mới đây nhất, NH TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục cảnh báo thủ đoạn làm giả hợp đồng vay để lừa đảo, thu phí làm hồ sơ, hợp đồng vay nhằm chiếm đoạt tiền của KH. Lợi dụng tâm lý cần vay tiền của người dân trong thời điểm cuối năm, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả mạo các hợp đồng vay tiền của NH với lãi suất thấp cùng các thông tin về ban lãnh đạo NH đứng tên trên hợp đồng vay. Từ đó, lợi dụng lòng tin của KH để thực hiện hành vi lừa đảo. KH sau khi cung cấp các thông tin sẽ được yêu cầu thanh toán theo dạng COD (giao hàng thu tiền) thông qua shipper (người giao hàng)/ bưu điện với chi phí từ 1,5-2,5 triệu đồng để nhận hợp đồng vay. Trước đó, một số NH thương mại cũng cảnh báo thủ đoạn trên và khuyến cáo KH cần tuyệt đối bảo mật thông tin. Theo các NH, hồ sơ vay vốn phải được thực hiện đầy đủ theo quy trình và tuân thủ đúng pháp luật. NH không yêu cầu nạp tiền, chuyển khoản, thanh toán hay thu bất kỳ loại phí nào của KH trong quá trình xem xét và đánh giá khoản vay. Các NH khuyến cáo KH cảnh giác với điện thoại, tin nhắn, email xưng danh nhân viên NH để tiếp thị và hướng dẫn thực hiện các khoản vay tín chấp không rõ ràng và yêu cầu phải chuyển khoản, thanh toán trước các khoản phí mở hồ sơ, nhận hợp đồng hay giải ngân. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ để tránh bị lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép…

Theo Quang Tám - Thái Phương (SGGPO)