Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa

Diễn biến mới vụ án nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài

Bị can Nguyễn Thành Tài. (Nguồn: TTXVN)



Ngày 26/2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lên lịch xét xử nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất ở số 57 Cao Thắng lấy nhà đất ở số 185 Hai Bà Trưng.



Vụ án được xét xử vào ngày 15/3/2021, dự kiến diễn ra trong 5 ngày.



Cụ thể, 9 bị can bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Nam Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính); Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố); Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố); Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).



Riêng bị can Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bị can Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị can, người này sẽ được xử lý sau khi bị bắt.



Theo cáo trạng, nhà đất ở số 179 Hai Bà Trưng (phường 6, Quận 3) là của bà Dương Thị Bạch Diệp; nhà đất ở số 185 Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3) là tài sản nhà nước được giao cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh) quản lý và làm trụ sở.



Do nhà đất ở số 185 Hai Bà Trưng xuống cấp, năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Diệp làm giám đốc) để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.



Sau đó, bà Diệp đề xuất với Trung tâm Ca nhạc nhẹ về việc hoán đổi nhà đất ở số 57 Cao Thắng để lấy mặt bằng ở số 185 Hai Bà Trưng, với lý do là để bà Diệp hợp nhất với các thửa đất ở số 179, 181, 183 và 185 Hai Bà Trưng nhằm tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao.



Chủ trương này đã được ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận. Trong quá trình hoán đổi, bà Diệp đã thế chấp nhà đất ở số 57 Cao Thắng để vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.



Tuy nhiên, sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nhà đất ở số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất ở số 57 Cao Thắng ra khỏi ngân hàng để bàn giao, sang tên cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ như đã cam kết.



Thay vào đó, bà Diệp tiếp tục dùng nhà đất ở số 185 Hai Bà Trưng để thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam và đến nay không có khả năng trả nợ.



Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Thành Tài không được giao phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước, không là thành viên trong Ban Chỉ đạo 09 thành phố, nhưng lại là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi.



Ngày 5/3/2010, ông Tài ký văn bản gửi các đơn vị liên quan với nội dung chấp thuận việc hoán đổi tài sản ở số 185 Hai Bà Trưng và tài sản ở số 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất ở số 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này đã bị thế chấp ở ngân hàng dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.



Các bị can còn lại là các cán bộ các đơn vị liên quan. Họ đã thiếu trách nhiệm, tắc trách trong việc tham mưu, đề xuất việc hoán đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở số 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương không đúng quy định, không kiểm tra tính pháp lý của nhà đất ở số 57 Cao Thắng, tạo điều kiện cho bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Theo Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)