Đà Nẵng: Bắt giam tài xế ô tô chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 9-2, Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Nguyễn Quách Nguyện (SN 1985, trú TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.





Theo tài liệu điều tra của Công an, chiều ngày 29-1, tại trước số nhà 19A Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) tổ công tác của lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Liên Chiểu phát hiện 1 xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 67A-042.38 do Nguyện điều khiển đang lưu thông chở theo 4 người, trong đó có 3 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc và 1 người Việt Nam.





Tài xế Nguyện bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, tạm giam



Qua xác minh, số khách nước ngoài trên đều nhập cảnh Việt Nam trái phép. Nguyện cho biết đã nhận lời của 1 thanh niên chưa rõ lai lịch chở số khách Trung Quốc trên từ Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh với giá 15 triệu đồng.



Để an toàn, Nguyện rủ thêm Nguyễn Quang Phú (SN 1994, trú TP. Hồ Chí Minh) điều khiển 1 xe ô tô khác cùng ra Bắc để đón khách. Cả 2 đi cách nhau, chia sẻ thông tin để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.





Số khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang được cách ly, xử lý theo quy định





Tuy nhiên, khi đến địa bàn quận Liên Chiểu, Nguyện bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.



Hiện tại, số khách Trung Quốc đang bị cách ly y tế và bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo Q. Luật (NLĐO)