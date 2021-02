Bắt nhóm đối tượng nhiều lần tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tối 8-2, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh này, Ban chuyên án vừa triển khai lực lượng song song tại hai địa bàn Thừa Thiên – Huế và Khánh Hòa vây bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Công an bắt giữ đối tượng Phan Thị Chuân ​





Thông tin ban đầu, tại địa bàn xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, lực lượng Công an bắt quả tang Phan Thị Chuân (trú tại Quảng Ninh) đang sử dụng ô tô vận chuyển đưa đối tượng Li Zhi Kai (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Cùng thời điểm, một mũi công tác khác của Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ, khám xét nơi ở Hà Văn Quốc Trọng (trú Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (Quảng Ninh).



Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Trọng và Tuyên để điều tra về hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam



Thượng tá Lê Quang Tuấn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép này được các đối tượng thực hiện nhiều lần trong thời gian dài, xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố khác nhau từ phía Bắc vào phía Nam. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, phát hiện.



Qua đây, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, tố giác các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, chung tay cùng chính quyền ngăn chặn hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép, nhất là trong thời điểm cả nước đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.



Được biết, sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế, xét nghiệm PCR các đối tượng đều có kết quả âm tính. Hai đối tượng Phan Thị Chuân và LiZhi Kai được cách ly tập trung theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ ba đối tượng trên.

Theo VĂN THẮNG (SGGPO)