Công an huyện Chư Sê liên tiếp phá án thành công

(GLO)- Triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Tân Sửu 2021, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho hay: “Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chư Sê thường xuất hiện các đối tượng nơi khác đến hoạt động hoặc ở Chư Sê nhưng mang tài sản phạm tội đi nơi khác tiêu thụ. Bởi vậy, Công an huyện đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú để bám nắm chặt chẽ tình hình, luôn chủ động trước mọi tình huống”.

Cũng theo Thượng tá Cường, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian, Công an huyện đã khám phá nhanh các vụ trộm cắp tài sản. Đơn cử, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 12-1, Công an huyện nhận được tin báo của ông Đỗ Văn Hận (trú tại thị trấn Chư Sê) về việc mình bị mất chiếc xe máy BKS 69E1-434.96 tại chợ Chư Sê. Ông Hận cho hay: Khi ông dựng xe ở ngoài, trên xe vẫn còn gắn chìa khóa. Đi chợ xong thì phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Sau hơn 1 giờ truy vết, Công an huyện đã triệu tập Trần Văn Bính (SN 1986, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” đang lưu trú tại thị trấn Chư Sê. Qua đấu tranh, Bính đã khai nhận: Khoảng 5 giờ sáng 12-1, đối tượng phát hiện chiếc xe của ông Hận dựng rất sơ hở nên “ngứa nghề”. Công an huyện đã thu giữ chiếc xe máy tang vật để làm thủ tục trả lại tài sản cho ông Hận.

Lực lượng Công an huyện Chư Sê đã kịp thời bắt 2 đối tượng trộm bò của gia đình bà Siu H’Blanh (làng Kte, xã Hbông). Ảnh: Văn Ngọc

Cũng là nạn nhân của 1 vụ trộm cắp tài sản, bà Siu H’Blanh (trú tại làng Kte, xã Hbông, huyện Chư Sê) vui mừng khôn xiết khi được Công an huyện Chư Sê bàn giao 2 con bò đã bị kẻ trộm bắt trước đó. Ngày 4-1, bà cột bò ở khu vực lòng hồ Ayun Hạ thuộc xã Hbông. Đến sáng hôm sau, bà không thấy 2 con bò ở vị trí cũ. Tưởng bò đã đi lạc nên gia đình bà H’Blanh đã chia nhau tìm kiếm suốt 4 ngày vẫn không thấy.

“Tôi báo Công an chứ cũng không hy vọng nhiều vì bò đã mất mấy ngày rồi, chắc kẻ trộm đã dắt đi bán hoặc xẻ thịt. Nhưng không ngờ chỉ ngày hôm sau, Công an huyện báo đã tìm thấy bò và bắt được 2 tên trộm. Tôi mừng lắm vì 2 con bò đó là cả gia sản”-bà H’Blanh mừng rỡ.

Công an huyện Chư Sê là một trong những đơn vị nổi bật trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Chư Sê là một trong những đơn vị triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến pháo nổ nhất trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phát hiện, xử lý 4 vụ/5 đối tượng, thu giữ trên 70 kg pháo nổ. Đáng chú ý, 5 đối tượng trên đều đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Mới đây, ngày 15-1, Công an huyện Chư Sê đã ngăn chặn 2 đối tượng từ Đức Cơ mang pháo tiêu thụ tại địa bàn là Bùi Ngọc Đại (SN 2000) và Nông Văn Năm (SN 2002). Các đối tượng khai đã mua pháo ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh rồi đem bán lại cho 1 đối tượng ở làng Khối Zố (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê). Khi các đối tượng chưa kịp giao dịch thì đã bị lực lượng Công an bắt giữ với tang vật là 18,4 kg pháo nổ.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Cường nhấn mạnh: “Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và người dân đón Tết yên vui, đơn vị sẽ tiếp tục chú trọng đến việc phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi phạm tội như: trộm cắp, buôn bán pháo nổ, cố ý gây thương tích… Chúng tôi đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng tố giác tội phạm để phối hợp với cơ quan Công an cùng giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương”.

LÊ VĂN NGỌC