Vụ giết người tại Bình Dương: Đối tượng cuối cùng sa lưới

Tại Bình Dương, Công an đã bắt tạm giam tất cả 11 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày Tết dương lịch (1.1).





Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt được thêm 1 đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra chiều 1.1 tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên khiến anh T.M.V tử vong.



Đối tượng thứ 11 bị công an bắt giữ là Huỳnh Tiểu An, sinh ngày 29.10.2002, quê Bạc Liêu.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Huỳnh Tiểu An để điều tra về tội Giết người.





Đối tượng Huỳnh Tiểu An vừa bị công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thanh Thảo (29 tuổi), Trần Mai Vũ (21 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) Trần Thanh Danh (22 tuổi quê Đồng Tháp), Nguyễn Anh Hào 18 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Văn Phi (21 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Điền (25 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Chí Tâm (31 tuổi, quê Hậu Giang), Trần Văn Biển (22 tuổi, quê An Giang), Danh Thanh (37 tuổi), Danh Phép (27 tuổi, cùng quê Kiên Giang).



Nhóm 10 đối tượng bị bắt giữ trước đó. Ảnh công an cung cấp



Theo Phòng Cảnh sát hình sự, vào chiều 1.1 anh T.M.V đến tiệm làm tóc trên địa bàn thị xã Tân Uyên tìm gặp bạn gái cũ.



Tại đây, anh V có cãi cự và dọa sẽ phá tiệm. Do đó, người của tiệm tóc đã gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Thảo đến đánh anh V.



Sau khi V bỏ đi, sợ V gọi người quay lại đánh nên Nguyễn Thanh Thảo tiếp tục gọi thêm nhóm của Nguyễn Thanh Điền đến chuẩn bị đánh nhau.



Một lúc sau, thấy anh V điều khiển xe máy chạy ngang qua thì nhóm của Thảo và Điền cùng đuổi đánh anh V. Khi chạy đến ngã ba trong khu dân cư Vị Hảo (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên), anh V bị nhóm của Điền đuổi kịp.





Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Dương Bình



Anh V bỏ xe chạy về phía nhà hoang thì bị nhóm của Điền bắt được, dùng tay chân, cây gỗ đánh và dùng dao đâm dẫn đến tử vong.



Nhận được tin báo, Công an đã xuống hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm. Một ngày sau đó, công an bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Riêng Huỳnh Tiểu An lẩn trốn, bị công an bắt giữ ngày 12.1.

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)