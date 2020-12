Vụ giết người ở quán bar Wonder cách đây 6 năm: Tòa trả hồ sơ, Viện giữ nguyên quyết định truy tố

(GLO)- Ông Trần Công Hùng-Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký Công văn số 230/VKS-P2 gửi Tòa án nhân dân cùng cấp về việc giữ nguyên quyết định truy tố vụ án giết người tại quán bar Wonder.

Trước đó, vào ngày 16-10-2020, ông Võ Văn Bình-Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh ký Quyết định số 14/2020/HSST-QĐ về việc trả hồ sơ vụ án giết người như đã nêu để điều tra bổ sung theo quy định. Hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 50/2020/TLST-HS ngày 16-7-2020 thể hiện bị can Vũ Việt Dũng cùng đồng phạm bị truy tố về tội giết người và che giấu tội phạm có tổng cộng 2.086 bút lục nhưng không có Bút lục số 1138. Tại các biên bản giao nhận hồ sơ vụ án ngày 31-10-2015 (BL653), biên bản giao nhận hồ sơ vụ án ngày 9-6-2017 (BL1107), biên bản giao nhận hồ sơ vụ án ngày 7-6-2020 (BL2057) giữa điều tra viên và kiểm sát viên không thể hiện việc giao nhận hồ sơ vụ án có các bút lục theo như thống kê trên. Ngoài ra, hồ sơ vụ án thiếu các biên bản giao nhận giữa điều tra viên và kiểm sát viên đối với các tài liệu mà kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát.

Ngoài ra, hồ sơ cũng thể hiện có một số mâu thuẫn về xác định thời điểm thực hiện hành vi của bị can Vũ Việt Dũng từ các camera giám sát thu giữ tại quán bar Wonder; việc điều tra viên tạo điều kiện cho Dũng gặp Lê Anh Quyết, Phạm Thế Phương tiến hành đối chất vẫn chưa được làm rõ như nhận định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tại Bản án số 268/2019/HSPT ngày 19-9-2019; từ BL298 đến 301 là lời khai của một nhân chứng nhưng BL300 chỉ có tờ số II mà không có tờ số I trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phương Lê

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án nhân dân tỉnh xét thấy cần xem xét làm rõ thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được nên đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp bổ sung theo quy định.

Tại Công văn số 230/VKS- P2 về vấn đề các bút lục như đã nêu của vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đạo những người được phân công thụ lý giải quyết vụ án có văn bản giải trình đối với các tài liệu mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành. Đồng thời, bổ sung biên bản tiếp nhận đối với những tài liệu mà kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát. Đối với yêu cầu bổ sung phần 1 lời khai của nhân chứng Nguyễn Thái Anh ngày 9-10-2014 (BL300), qua rà soát không tìm thấy tài liệu như trên trong hồ sơ lưu trữ, không xác định được bị thất lạc từ giai đoạn nào (?).

Về vấn đề mâu thuẫn trong xác định thời điểm thực hiện hành vi của Dũng từ camera giám sát thu giữ tại quán bar Wonder thì khi lập các biên bản trên, các bên tham gia tố tụng đều bảo lưu ý kiến của mình, điều tra viên tôn trọng ý kiến của các bên nên đã ghi vào biên bản. Còn tại Bút lục số 1119, Công an tỉnh đã xác định thời điểm Dũng đi ra khỏi phòng bar là 21 giờ 36 phút 00 giây (?). Đối với biên bản làm việc ngày 2-3-2017 (BL1023), Công an xác định thời điểm Dũng đi ra khỏi phòng bar lần thứ 2 là 21 giờ 36 phút 58 giây (?).

Còn việc cơ quan tiến hành tố tụng cho tiến hành đối chất để Quyết và Phương thay đổi lời khai về Dũng không xúi giục, tại các Bút lục số 1118, 1120 và các báo cáo giải trình khác, các điều tra viên Trương Đức Đương, Trần Thắng và kiểm sát viên Nguyễn Minh Trung xác định, việc thực hiện đối chất giữa bị can Dũng với các bị can Quyết và Phương ngày 29-1-2015 đều đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không có việc tạo điều kiện để các bị can trên gặp nhau tại phòng hỏi cung dẫn đến việc Quyết và Phương thay đổi lời khai(?). Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai của các bị cáo Quyết, Phương tại các phiên tòa trước đây, khi họ cùng khẳng định việc đánh bị hại hoàn toàn do... Dũng xúi giục.

PHƯƠNG LÊ