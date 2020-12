Thu giữ 34 khẩu súng, gần 1.000 viên đạn từ "kho" vũ khí của một đối tượng ở Đồng Nai

Ngày 31-12, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Thế (25 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.



Bắt 'người vận chuyển' vũ khí và công cụ hỗ trợ, lộ kho hàng 'khủng'

Khám xét nơi ở của nghi phạm đánh công nhân môi trường, phát hiện vũ khí 'nóng'

Tang vật thu giữ khi khám xét nơi ở của Thế



Trước đó, ngày 31-5, tại địa bàn phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã xảy ra vụ việc người chơi game dùng súng Rulo bắn chủ tiệm do mâu thuẫn khi đến chơi.



Một tháng sau, 2 đối tượng bị bắt và khai nhận đã mua khẩu súng của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội Facebook.



Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định người bán khẩu súng nêu trên là Thế nên phối hợp với công an địa phương triệu tập đối tượng đến làm việc.



Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận mình là người đã bán khẩu súng trên và khi tiến hành khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ 34 khẩu súng bắn đạn cao su và đạn bi, súng bút; gần 1.000 viên đạn, 54 bình xịt hơi cay, hai bệ pháo hoa cùng hàng trăm dao, kiếm và nhiều tang vật khác...



Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai nhận, từ giữa năm 2019 đã dùng một tài khoản Facebook vào các nhóm kín tìm mua các vũ khí, hung khí rồi đưa về Đồng Nai cất giấu ở nhiều nơi khác nhau. Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội rao bán cho khách hàng và liên lạc, giao dịch bằng những tài khoản ảo.

Theo PHÚ NGÂN (SGGPO)