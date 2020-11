Bắt 'người vận chuyển' vũ khí và công cụ hỗ trợ, lộ kho hàng 'khủng'

Mạnh đặt mua số lượng lớn công cụ hỗ trợ, vũ khí trên mạng xã hội từ các tỉnh thành rồi đưa về TP.HCM tiêu thụ. Từ lời khai của các nghi can, công an phát hiện hơn 1.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ.



Gia Lai tạm giữ đối tượng chế tạo vũ khí trái phép

Nguyễn Tiến Mạnh tại cơ quan công an. ẢNH: T.T



Ngày 28.11, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã triệt phá một đường dây tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn vũ khí trái phép và công cụ hỗ trợ từ tỉnh thành khác vào TP.HCM tiêu thụ.



Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 18.11, tổ công tác thuộc Công an Q.Tân Bình đang tuần tra thì phát hiện Đinh Tuất Kiệt (24 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện Kiệt đang vận chuyển 1 thanh kiếm, 4 cây baton, 2 bình xịt hơi cay nên đưa về trụ sở công an làm việc.



Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 sản phẩm gồm vũ khí và công cụ hỗ trợ các loại - ẢNH: C.T.V



Qua mở rộng điều tra, lấy lời khai từ Kiệt, Công an Q.Tân Bình tiếp tục đưa Nguyễn Tiến Mạnh (32 tuổi, quê Bắc Ninh), Phạm Ngọc Thành và Huỳnh Minh Kha về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận từ giữa tháng 10.2020, Mạnh lên mạng xã hội tìm mua công cụ hỗ trợ, đao, kiếm với số lượng lớn. Mạnh nhận hàng qua xe khách hoặc tàu lửa rồi đem về nhà cất giữ sau đó rao bán trên mạng xã hội nhằm kiếm lời.



Để thuận tiện việc mua bán, Mạnh thuê Kiệt, Kha, Thành làm người đi giao hàng cho khách. Từ những lời khai trên, Công an Q.Tân Bình đã khám xét nơi ở của Mạnh, qua đó phát hiện kho vũ khí với 234 cây kiếm, 605 cây đao, 108 bình xịt hơi cay, 35 roi điện, 236 cây baton cùng 8 cây súng điện. Tất cả tang vật đều được tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo Trần Tiến (Thanh Niên Online)