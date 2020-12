Vì sao vụ án ông Nguyễn Đức Chung được xử kín ?

Theo quyết định của TAND TP.Hà Nội, vụ án ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước sẽ được xử kín.



Xét xử kín vụ án bị cáo Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật

Bị can Nguyễn Đức Chung - ẢNH: NGỌC THẮNG



Ngày 30.11, TAND TP.Hà Nội đã ra quyết định xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội), Phạm Quang Dũng (37 tuổi, nguyên cán bộ công an), Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự.



Theo quyết định của TAND TP.Hà Nội, phiên tòa sẽ được mở vào 8 giờ ngày 11.12. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Trương Việt Toàn, Phó chánh án TAND TP.Hà Nội. Có 7 luật sư tham gia bào chữa cho 4 bị cáo, riêng ông Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư bào chữa.



Theo quyết định của TAND TP.Hà Nội, vụ án ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước sẽ được xử kín. Tại phiên xét xử này, chỉ có HĐXX, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, bị cáo, đương sự và những người tham gia tố tụng do HĐXX triệu tập nếu cần thiết. Còn lại, không một ai khác được ở lại phòng xét xử để theo dõi diễn biến phiên tòa, kể cả nhà báo hay người thân của bị cáo, đương sự.



Trả lời Thanh Niên chiều 30.11, lãnh đạo TAND TP.Hà Nội cho biết dù xử kín nhưng khi tuyên án, báo chí vẫn được dự để đưa tin. Vị này cũng cho rằng việc quyết định xử kín là căn cứ theo quy định pháp luật mà không giải thích gì thêm.



Trong khi đó, một số chuyên gia pháp lý cho biết vụ án này thuộc trường hợp đặc biệt, do liên quan đến tài liệu bí mật nhà nước nên TAND TP.Hà Nội quyết định xét xử kín. Điều 25 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định: “Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”.

Theo THÁI SƠN (thanhnien)