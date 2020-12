Truy bắt 3 ô tô, đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly

Công an TP.Hà Giang (tỉnh Hà Giang) truy đuổi, bắt 4 tài xế và người dẫn đường, đồng thời đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế.



4 đối tượng bị tạm giữ do đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép- Ảnh Báo Hà Giang



Theo thông tin Công an TP.Hà Giang vừa cung cấp, khoảng 2 giờ sáng 22.12, một tổ công tác của Công an TP.Hà Giang đã phát hiện 3 xe ô tô loại 7 chỗ ngồi có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Tuy nhiên, tài xế không chấp hành và lái xe bỏ chạy. Đến 3 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác đã truy đuổi và bắt được 3 xe ô tô kể trên.



Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các lái xe là Đinh Xuân Kiên (35 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Đức Hải (37 tuổi), Nguyễn Anh Quang (37 tuổi), cùng trú TP.Hà Nội.



Các đối tượng khai nhận đang trên đường chở 9 người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa về Hà Nội. Khi bị công an phát hiện, các tài xế này đã lái xe bỏ chạy và cho số người Trung Quốc xuống xe dọc đường để lẩn trốn.



Lực lượng công an đã đưa các đối tượng trên về trụ sở Công an TP.Hà Giang để tiếp tục đấu tranh làm rõ; đồng thời khẩn trương triển khai truy tìm số người Trung Quốc bỏ trốn.



Đến 22 giờ ngày 22.12, lực lượng chức năng đã phát hiện 9 người Trung Quốc đang lẩn trốn trong rừng và đưa về kiểm tra y tế, cách ly theo quy định.



Tiếp tục điều tra, công an xác định thêm đối tượng Lù Tờ Sấn (32 tuổi, trú tại H.Yên Minh, Hà Giang) là người đã dẫn đường cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới H.Yên Minh.



Công an TP.Hà Giang xác định vụ việc có dấu hiệu của tội tổ chức cho người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép và đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng người Việt Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

