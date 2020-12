Đà Nẵng: 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Trong nhóm người nghi nhập cảnh trái phép, 5 trường hợp có thẻ căn cước công dân Trung Quốc, 1 người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.





Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để lấy lời khai từ 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.



Trước đó, rạng sáng 21-12, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện ô tô 7 chỗ mang BKS 17A – 110.69 chạy trên Quốc lộ 1, đoạn vừa qua khỏi hầm Hải Vân, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.



Ô tô chở nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại trụ sở công an



Lúc này, trên xe có 6 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam (tính cả tài xế). Trong 6 người đàn ông Trung Quốc, 5 người có thẻ căn cước công dân Trung Quốc, 1 người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.



Bước đầu, tài xế cho biết đã nhận chở 6 người Trung Quốc từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng mỗi người.



Hiện, lực lượng chức năng đã lấy mẫu kiểm tra Covid-19, đồng thời thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch đối với nhóm người trên.

