Thêm website giả mạo thông tin tra cứu giấy phép lái xe

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về việc xuất hiện trên mạng xã hội website http://tracuugplx.edu.vn giả mạo, có giao diện rất dễ gây nhầm lẫn đối với người dân khi tra cứu thông tin dữ liệu về giấy phép lái xe trên Trang thông tin điện tử gplx.gov.vn do cơ quan này quản lý.



Trước đó, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT) cũng phát hiện nhiều trang web có giao diện giả mạo tương tự, như: http://gplxgov.com.vn, http://hosogplxgov.com/Default.aspx, http://tracuugplxgov.edu.vn/Default.aspx, http://tracuugplxgov.com, http://www.tracuugplx.vn/, http://tracuugiaypheplaixe.net/... với đa số tên miền đặt ở nước ngoài, gây nhầm lẫn cho người dân và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý.



Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với Bộ Công an và Bộ TT-TT về sự tồn tại của những website giả mạo; hướng dẫn cách khắc phục và có biện pháp xử lý các trang web bất hợp pháp nêu trên.



Đồng thời giao Trung tâm Công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá tính năng bảo mật, an toàn thông tin của hệ thống giấy phép lái xe. Từ đó đề xuất giải pháp, phương án bảo vệ, ngăn chặn và khắc phục kịp thời.



Theo DŨNG LÊ (SGGPO)