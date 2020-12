Dí súng nhựa cướp tài sản của hai nhân viên siêu thị lúc rạng sáng

Bùi Trung Hiếu và Nguyễn Việt Anh, dùng súng nhựa và dao nhọn đi cướp tài sản của nhiều người đi đường lúc đêm vắng, đa phần là phụ nữ.



Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản

Thiếu niên chém người, cướp tài sản ở Hà Nội rồi trốn về Thanh Hóa

Huế: Cô gái bị cướp giật táo tợn khi đang ngồi xích lô chụp ảnh trên phố

Hai bị can cướp tài sản gồm Hiếu (trái) và Việt Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.



Ngày 19.12, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố Bùi Trung Hiếu (19 tuổi, quê Lào Cai) và Việt Anh (17 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra tội Cướp tài sản.



Theo điều tra, khoảng 2h ngày 8.12, Hiếu và Việt Anh đi xe máy không biển kiểm soát dọc các tuyến đường vắng ở quận Hoàng Mai để tìm "con mồi".



Khi đến công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), hai thanh niên phát hiện chị An và chị Trần, hai nhân viên siêu thị ở quận Hoàng Mai, đang chở nhau bằng xe máy.



Hiếu và Việt Anh sau đó chạy xe lên chặn đầu và ép hai nữ nhân viên dừng lại rồi dùng dao, súng nhựa đe dọa cướp hai chiếc điện thoại di động, hơn 500.000 đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân.



Hai bị can khai nhận cùng với thủ đoạn như trên đã gây ra 6 vụ cướp tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Tang vật cướp được, cả hai đem bán và chia tiền tiêu xài cá nhân.



https://laodong.vn/phap-luat/di-sung-nhua-cuop-tai-san-cua-hai-nhan-vien-sieu-thi-luc-rang-sang-863670.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)