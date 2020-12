Thiếu niên chém người, cướp tài sản ở Hà Nội rồi trốn về Thanh Hóa

Sau khi chém người cướp tài sản ở Hà Nội, thiếu niên 17 tuổi quê Khánh Hòa đã trốn về Thanh Hóa nhưng đã bị công an tỉnh này tóm gọn.

Ngày 12-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội tóm gọn 1 thiếu niên chém người, cướp tài sản.

Trần Hà Vinh Q. tại cơ quan công an

Theo đó, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11-12, Công an xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa) đã truy bắt thành công Trần Hà Vinh Q. (SN 2003, ngụ thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) về hành vi cướp giật tài sản, chém người gây thương tích.

Thời điểm bị bắt giữ, Q. đang tìm cách bắt xe khách tại khu vực cổng làng Phú Khê (xã Hoằng Quý), để di chuyển vào TP HCM.

Q. là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản, chém người gây thương tích nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội rạng sáng 9-12.

Hiện, vụ việc đã được Công an xã Hoằng Quý hoàn thiện thủ tục và bàn giao nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thụ lý theo quy định.

Tuấn Minh (NLĐO)