Công an truy tìm 2 "quý bà" vào cửa hàng Zara trong trung tâm thương mại trộm cắp

Công an đang điều tra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Zara ở một Trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.





Ngày 18-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại cửa hàng Zara ở một trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.



Các đối tượng Nguyễn Văn Xuân, Phương, Vui (từ trái sang)



Quá trình điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng xác định Đặng Nhật Minh Quân (SN 2001; trú tại số 2 ngõ 302 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) đi cùng Nguyễn Văn Xuân (chưa rõ nhân thân, lai lịch) từ bến xe Niệm Nghĩa - Hải Phòng đến Hà Nội để trộm cắp tài sản. 2 kẻ này sau đó đến trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu và đi vào cửa hàng Zara để trộm cắp tài sản. Khi lấy đầy túi đồ, Quân đi ra khỏi cửa hàng thì bị nhân viên bảo vệ giữ lại kiểm tra túi xách và phát hiện bên trong có 4 sản phẩm của Zara vẫn gắn chip bảo vệ.



Thấy bị lộ, Xuân nhanh chóng tẩu thoát.



Tại cơ quan công an, Quân khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tương tự ở cửa hàng Zara tại trung tâm thương mại trên với 2 đối tượng có tên gọi là Phương, Vui (chưa rõ nhân thân, lai lịch), nhưng Quân không biết rõ thông tin gì về đồng bọn.



Công an quận Hai Bà Trưng thông báo ai biết thông tin về các đối tượng có tên gọi Xuân, Vui, Phương như trên thì báo ngay cho Công an quận Hai Bà Trưng (SĐT 0914339362).

