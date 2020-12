Đà Nẵng: Bắt đối tượng lái ôtô 7 chỗ đi trộm cắp gần nửa tỉ đồng

Để tránh người dân phát giác, nam thanh niên điều khiển ôtô 7 chỗ thám thính các tuyến phố tại quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) trước khi đột nhập, trộm tài sản gần 500 triệu đồng.





Ngày 4-12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt tạm giam Đặng Duy Trần Vũ (SN 1988, trú đường Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.



Đặng Trần Duy Vũ bị bắt tại nơi cư trú



Trước đó, ngày 30-11, Công an quận Liên Chiểu nhận trình báo về vụ mất cắp tại căn nhà số 15 đường Đinh Đức Thiện (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Đối tượng đã đột nhập, trộm tiền và nhiều trang sức, tổng trị giá tài sản lên đến gần 500 triệu đồng.



Tại cơ quan công an, Đặng Duy Trần Vũ đã thừa nhận mình đã đột nhập ngôi nhà nói trên. Thời gian gần đây, Vũ thường xuyên sử dụng ôtô 7 chỗ BKS 43A-421.51 để thám thính, chọn những nhà khang trang, không có người ở nhà để đột nhập, trộm cắp. Bản thân Vũ từng học nghề sửa nhôm kính nên việc phá khóa diễn ra dễ dàng.



Theo hồ sơ, Vũ đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản với 5 năm tù. Bắt Vũ, Công an quận Liên Chiểu đã thu hồi nhiều điện thoại, dây chuyền vàng và tiền mặt. Đối tượng khai nhận 4 ngày qua đã tiêu hết 50 triệu đồng trong số tiền trộm được.

Theo Q. Luật (NLĐO)