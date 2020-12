Thỏa hiệp tiêu thụ xe gian là hành vi trộm cắp

Biết tài sản trộm cắp mà có nhưng không ít đối tượng ham rẻ, vẫn mua đồ gian về để sử dụng hoặc bán lại kiếm lời thì đó là hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên khi người tiêu thụ có sự thỏa hiệp, hứa hẹn trước với đối tượng trực tiếp trộm cắp sẽ mua của gian thì sẽ bị Cơ quan Công an khởi tố hành vi trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, Cơ quan Công an đã khởi tố nhiều đối tượng có hành vi như vậy. Cho đến khi bị bắt, các đối tượng vẫn cho rằng mình tiêu thụ chứ không trộm cắp, nhận thức pháp luật sai lầm đã dẫn đến hành vi không đúng.



Đối tượng Huỳnh Công Luân tại cơ quan điều tra.



Đầu tháng 10-2020, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố 4 đối tượng chuyên trộm xe máy về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó có đối tượng Huỳnh Văn Cư ( 28 tuổi, ở xã Phước An, H. Tuy Phước) bị khởi tố cùng lúc 2 hành vi: “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Theo điều tra của CATP Quy Nhơn, do quen biết với nhau trước đó, biết là xe máy trộm cắp nhưng Huỳnh Văn Cư đã mua 2 xe máy loại Sirius do đồng bọn trộm được để bán kiếm lời nên bị khởi tố hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi tiêu thụ 2 xe trên, Huỳnh Văn Cư tiếp tục hứa hẹn với đồng bọn của mình khi trộm xe, nhất là loại xe Sirius thì cứ mang đến Cư sẽ mua với giá hời. Do có chỗ tiêu thụ, nên nhóm đối tượng này liên tục thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Quy Nhơn. Riêng Cư tiếp tục mua thêm một xe máy hiệu Yamaha do đồng bọn trộm được để tiếp tục bán như đã bàn tính trước nên Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố thêm về hành vi “Trộm cắp tài sản”.



Tại Cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Cư cũng như người nhà không khỏi bất ngờ, cho rằng mình không trực tiếp đi trộm cắp xe máy tại sao lại bị khởi tố thêm hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, các ĐTV đã giải thích với hành vi có sự thỏa hiệp, cùng nhau bàn kế hoạch trộm cắp từ trước của Cư và các đối tượng trong nhóm như vậy thì hành vi của y không chỉ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có mà còn trộm cắp tài sản.



Tương tự, giữa tháng 11-2020, CATX An Nhơn (Bình Định) cũng đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn. Trong đó, đối tượng Huỳnh Công Luân (28 tuổi, trú xã Cát Minh, H. Phù Cát, Bình Định) mặc dù không trực tiếp trộm cắp xe nhưng vẫn bị Cơ quan Công an khởi tố về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Toàn bộ số xe trộm cắp gồm 5 chiếc mà nhóm đối tượng này trộm được, Luân đều mua với giá từ 3 đến 4 triệu đồng/chiếc. Sau đó Luân đã tháo biển số xe, thông qua mạng xã hội đặt làm các biển số xe, các loại giấy tờ giả rồi bán lại kiếm lời. Lần theo lời khai của Luân, bước đầu CATX An Nhơn đã thu hồi 5 chiếc xe máy, trong đó có một chiếc trộm tại Tuy Phước, thu hồi nhiều biển số xe, giấy tờ giả. Hầu hết các vụ trộm xe máy, Luân đều có sự thỏa thuận trước với đồng bọn, thậm chí đặt hàng qua facebook nên CA thị xã An Nhơn đã khởi tố, bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản.



Hầu hết các nhóm đối tượng trộm cắp hoạt động manh động, liều lĩnh một phần nhờ các mối tiêu thụ ổn định, được nhận tiền ngay. Vì vậy các đối tượng tiêu thụ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động các đường dây trộm cắp tài sản. Đáng chú ý khi đối tượng tiêu thụ có sự thỏa hiệp trước thì các đối tượng trộm cắp hoạt động nhiều hơn.



Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CATP Quy Nhơn cho biết, đối với các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp thông thường bị khởi tố về hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên qua điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản có đối tượng tiêu thụ mà đặt hàng trước, đặt xe loại gì để các đối tượng trộm đi gây án thì cơ quan điều tra càng xử lý kiên quyết, bởi hành vi đó không phải tiêu thụ nữa mà là trộm cắp.

