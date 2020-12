Cái giá phải trả cho hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ học sinh

(GLO)- Hơn 2,8 tỷ đồng dành để hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa ở huyện Chư Pưh đã bị một số cán bộ và nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện ăn chặn. Mới đây, 3 nhân viên đã bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.





Ngày 8 và 9-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo nguyên là nhân viên Phòng GD-ĐT huyện Chư Pưh gồm: Phan Trung Dũng (SN 1984, trú tại xã Ia Phang, nguyên là kế toán), Nguyễn Thị Mỹ Sang (SN 1983, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, nguyên là thủ quỹ) và Phan Thị Hồng Ca (SN 1990, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, nguyên là thủ quỹ) với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc



Kết quả điều tra xác định, từ năm 2013 đến 2015, ông Phùng Văn Tuấn-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Pưh đã cùng Dũng, Sang và Ca có hành vi sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước hỗ trợ ăn trưa cho 2.890 trẻ mầm non và 110 học sinh bán trú với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.



Cụ thể, các đối tượng đã nhận tiền từ Kho bạc Nhà nước huyện Chư Pưh nhưng không cấp phát cho các trường có học sinh được hưởng theo danh sách mà sử dụng để chi các khoản chi thường xuyên như: chi lương và phụ cấp hơn 524 triệu đồng; chi thuê xe hơn 397 triệu đồng; chi mua sắm hơn 617 triệu đồng; chi tiếp khách hơn 447 triệu đồng; chi quà biếu hơn 318 triệu đồng…



Các bị can khai chi tiền sai quy định là do: Giai đoạn 2010-2015, Phòng GD-ĐT huyện sử dụng kinh phí theo phương thức “gối đầu” bằng cách rút dự toán các khoản chi sau để chi trả cho các khoản chi trước. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở đi thì số tiền các khoản chi không có trong dự toán và các khoản chi không thể quyết toán được ngày càng lớn. Khi nhận tiền chế độ cho học sinh thì ông Tuấn vẫn chỉ đạo Dũng, Sang, Ca tiếp tục dùng để chi các khoản chi thường xuyên phát sinh từ thực tế, còn tiền chế độ cho học sinh ông Tuấn nói sẽ tiếp tục xin bổ sung kinh phí rồi rút dự toán cấp phát cho các trường sau. Tuy nhiên sau đó, Phòng GD-ĐT huyện không xin bổ sung kinh phí dẫn đến thất thoát hơn 2,8 tỷ đồng.



Một số trường nộp danh sách học sinh được hưởng chế độ nhưng không thấy cấp phát tiền nên đã nhiều lần liên hệ ông Tuấn thì được ông trả lời chưa được cấp kinh phí. Đến ngày 17-1-2016, ông Tuấn chết do mắc bệnh hiểm nghèo thì vụ việc vỡ lở. Đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra tại Phòng GD-ĐT huyện Chư Pưh và xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự nên chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Tháng 4-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lần lượt bắt giam các bị can. Riêng ông Tuấn vì đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.



Liên quan đến vụ án này, sau khi ông Tuấn chết, vợ ông là bà N.T.M. đã nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả; Dũng đã nộp 980 triệu đồng; Sang đã nộp 177,78 triệu đồng; Ca đã nộp 30 triệu đồng. Tổng số tiền này đã được Phòng GD-ĐT huyện Chư Pưh cấp phát cho 4 trường mẫu giáo trên địa bàn để chi trả cho 1.336 trẻ mầm non. Hiện tại còn 1.554 trẻ của các trường mẫu giáo chưa nhận được số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; 64 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ia Dreng) chưa được nhận số tiền 147,2 triệu đồng; 44 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Le) chưa được nhận số tiền 202,1 triệu đồng; 2 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Phang) chưa được nhận số tiền hơn 9,3 triệu đồng.



Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dũng 7 năm tù, Sang 5 năm 6 tháng tù và Ca 2 năm tù. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bà M. (vợ ông Tuấn) phải nộp trả ngân sách nhà nước gần 800 triệu đồng; Dũng nộp thêm số tiền gần 20 triệu đồng; Sang nộp thêm gần 450 triệu đồng; Ca nộp thêm hơn 27 triệu đồng.

LÊ VĂN NGỌC